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07.02.2018 12:28
Рубрика: Экономика

"Газпром" установил исторический рекорд по экспорту газа в Европу

Текст: Ольга Игнатова

Абсолютный рекорд по экспорту газа в Европу за всю историю отечественной газовой промышленности поставил в прошлом году российский "Газпром". Об этом на встрече с инвесторами в Нью-Йорке заявил зампред правления компании Александр Медведев.

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По его словам, в 2017 году поставки достигли 194,4 млрд куб. м газа. При этом сам "Газпром" оценивает свою долю на европейском рынке в 34,7 процента. За пять последних лет присутствие российской компании на рынке Европы выросло на 34%.

Прежде всего, рост поставок нашего газа связан с увеличение потребления "голубого топлива" в странах Евросоюза. По словам Александра Медведева, доля российской компании растет быстрее рынка. "Газпром" ожидает роста импорта газа в Европу к 2035 году в 1,5-2 раза - до 393-459 млрд куб. м в год. Серьёзной конкуренции "Газпром" не ожидает.

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