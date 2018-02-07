Госдеп: США не планируют встреч с представителями КНДР в Пхенчхане

Члены делегации США на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане пока не планируют встречаться с представителями властей КНДР. С таким заявлением выступила начальник пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт.

"Нет никаких планов встречаться с какими-либо северокорейскими должностными лицами во время или после Олимпиады. Нет планов делать это", - цитирует ТАСС слова сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

Науэрт отметила, что США по-прежнему настаивают на отказе Северной Кореи от намерений создать ядерный арсенал. "После этого, возможно, мы согласимся сесть за стол переговоров", - сказала представитель госдепа.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.