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07.02.2018 00:23
Рубрика: В мире

Госдеп: США не планируют встреч с представителями КНДР в Пхенчхане

Члены делегации США на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане пока не планируют встречаться с представителями властей КНДР. С таким заявлением выступила начальник пресс-службы госдепартамента Хезер Науэрт.

Фото: HOANG DINH NAM / AFP
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"Нет никаких планов встречаться с какими-либо северокорейскими должностными лицами во время или после Олимпиады. Нет планов делать это", - цитирует ТАСС слова сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

Науэрт отметила, что США по-прежнему настаивают на отказе Северной Кореи от намерений создать ядерный арсенал. "После этого, возможно, мы согласимся сесть за стол переговоров", - сказала представитель госдепа.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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