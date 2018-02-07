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07.02.2018 11:46
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума

Текст: Татьяна Замахина

Госдума одобрила в первом чтении инициативу главы государства о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума раньше намеченного срока. А именно с 1 мая нынешнего года, а не с 1 января 2019 года, как предлагалось до этого.

С 1 января МРОТ, напомним, уже повысили до 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. Сейчас "минималка" составляет 9 тыс. 489 рублей. Ранее предполагалось, что полное равенство показателей будет достигнуто к 1 января 2019 года - именно это было заложено в бюджет. Однако в прошлом месяце Владимир Путин, что называется, ускорил процесс. В ходе общения с сотрудниками Тверского вагоностроительного завода президент назвал новый срок - с 1 мая этого года МРОТ будет равен прожиточному минимуму, то есть 11 тыс. 163 рублям. Кроме того, Путин также подчеркнул, что "минималка" будет ежегодно индексироваться и уже не опустится ниже уровня прожиточного минимума.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Минтруд: Для повышения МРОТ потребуется дополнительно 39 млрд рублей

Таким образом, суммарное повышение МРОТ в 2018 году вследствие вступления в силу новых поправок составит 43%. Инициатива была поддержана всеми фракциями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что принимаемый законопроект - "это движение вперед по пути социальной защиты граждан". " Коммунизм строили 70 лет. Не построили. А за 17 лет страна, которая претерпела серьезные изменения, вышла на такие решения, и мы с вами сегодня принимаем его, приравниваем МРОТ к прожиточному минимуму. Это решение, которое касается миллионов граждан", - добавил глава нижней палаты парламента.

Глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин уточнил, что изменения коснутся 3 млн человек, 1,6 млн из которых являются работниками бюджетных организаций в регионах. Деньги на повышение уже предусмотрены. По расчетам министерства, потребуется выделение 7,5 миллиара рублей для федеральных бюджетников и около 32 миллиардов рублей из бюджетов регионов. "Им уже выделены серьезные ресурсы - более 100 млрд рублей, в том числе и на программу по повышению МРОТ", - объяснил министр.

"МРОТ является важным фундаментом, на котором строится вся система социальных гарантий", - отметил важность решения первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Минимальные заработные платы не могут быть ниже федерального МРОТ. "Его повышение может подтолкнуть к росту всю систему оплаты труда", -  считает парламентарий.  К тому же, с 1 января 2010 года был введен принцип, что ни один пенсионер не получает доходы ниже прожиточного минимума.

Исаев также напомнил, что МРОТ больше не является "мерилом штрафов", так что на тему их роста в связи с нововведением можно не опасаться.

Почему МРОТ не повысили раньше, ведь президент поручил это сделать еще до кризиса? А как раз потому что грянули экономические неурядицы. "И, форсируя рост заработной платы, мы могли бы подтолкнуть безработицу", - пояснил представитель парламентского большинства.

Минтруд опубликовал документ о доведении МРОТ до прожиточного минимума

Теперь есть возможность досрочно решить этот важнейший социальный вопрос. И в условиях начавшегося роста экономики повышение МРОТ не приведет к росту безработицы.

В ходе рассмотрения поправок депутат-"справоросс" Валерий Гартунг обратил внимание Максима Топилина на то, что фактический размер МРОТ даже после его повышения до прожиточного минимума может оказаться ниже его уровня за счет вычета подоходного налога.

"Сейчас мы решаем задачу уравнивания этих двух показателей. В последующем мы должны думать о том, как решать этот вопрос, - признал справедливость замечания Топилин. - Это можно сделать путем вычета или повышения МРОТ выше прожиточного минимума. Все это требует дополнительных финансовых средств, поэтому надо очень внимательно рассмотреть".

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