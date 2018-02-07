Гродно назвали лучшим городом Беларуси в культурной сфере

Озвучены итоги республиканских конкурсов "Город культуры" и "Лучший исполнительный комитет по реализации государственной культурной политики" за 2017 год. Церемония награждения победителей состоялась после коллегии Министерства культуры, передает БЕЛТА.

В номинации "Лучший областной центр" победителем стал город Гродно. "Лучшим городом областного подчинения" назван Бобруйск (Могилевская область). У Светлогорска Гомельской области победа в номинации "Лучший город районного подчинения". "Лучшим поселком городского типа" стал Сопоцкин (Гродненская область), "Лучшим агрогородком" - Одельск (Гродненская область).

Также вручены дипломы победителям республиканского конкурса на лучшую практику деятельности органов местной власти по реализации государственной культурной политики по итогам 2017 года.

В номинации "Лучший исполнительный комитет областного территориального уровня по реализации государственной культурной политики" победа присуждена Брестскому областному исполнительному комитету. "Лучшим городским (районным) исполнительным комитетом по реализации государственной культурной политики" стал Клецкий районный исполнительный комитет (Минская область), а "Лучшим сельским (поселковым) исполнительным комитетом по реализации государственной культурной политики" - Залесский сельский исполнительный комитет (Сморгонский район Гродненской области).