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В мире
07.02.2018 23:48
Текст: Артур Нанян

Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российского спорта

Хакерская группа Fancy Bears уличила правительство Канады во вмешательство в работу независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Сообщается, что в 2004 году спортивные власти Канады разработали программу "Завладеть подиумом". Причина - неудачные выступления спортсменов этой страны на Олимпийских играх. Новая программа, главным спонсором которой стало государство, позволила им занять первую строчку в общекомандном медальном зачете на домашней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.

Но на последующих Играх канадские спортсмены не проявили себя должным образом. Тогда канадцы решили устранить одного из своих главных конкурентов - сборную России. Специально для этого они наняли Ричарда Макларена, который, в свою очередь, под предлогом борьбы за чистоту в спорте должен был добиться запрета на участие российских атлетов в соревнованиях.

Добавим, что зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. 

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