Израиль обстрелял научный центр под Дамаском

Израильская армия сегодня утром нанесла ракетный удар по сирийскому научно-исследовательскому близ Дамаска. Об этом сообщает новостной портал "Сурия аль-Эн".

Удар баллистическими ракетами малой дальности был нанесен по району Джемрая. Подразделениям ПВО Сирийской арабской армии (САА) удалось уничтожить несколько ракет до их падения на землю.

Как говорится в заявлении представителей САА, обстрел со стороны Израиля там считают "агрессивными действиями и оказанием поддержки террористическим группировкам, против которых ведет войну сирийская армия".