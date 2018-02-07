Парадоксально, но факт: в современных супермаркетах намного больше и изощреннее способов обмана, чем на рынках, которые во все времена славились своими обвесами и обсчетами.

На днях покупала в сетевом магазине несколько пачек творога одной торговой марки, но с разным процентом жирности. Обычно проверяю чек не отходя от кассы, но магазин уже закрывался, и я стала изучать чек, уже выйдя из него. Оказалось, что кассир пробила все пачки творога по наибольшей цене, хотя каждая пачка с меньшей жирностью стоила на 10 рублей дешевле. Сумма обсчета невелика, но неприятный осадок остался.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в этой ситуации покупателю обязаны вернуть его деньги. И даже если магазин закрылся, нужно сохранить чек и товар и на следующее утро обратиться к администратору. Здесь полностью виноват магазин, который обязан возместить незаконно удержанную сумму. В моем случае кассир, скорее всего, просто устала за целый день работы и неосознанно не отсортировала товар. Но в большинстве же случаев торговые предприятия вполне осознанно идут на обман покупателей. Каковы же наиболее распространенные способы надувательства?

Двойная цена

Это, пожалуй, один из самых часто встречаемых способов обмана. На ценнике указывается одна цена, а в чеке фигурирует уже намного большая. Работники магазинов объясняют этот феномен тем, что они просто не успевают менять ценники. Мол, товар уже по новой цене пришел и его стоимость заложили в кассу, а ценник от старой партии остался.

Здесь имеет место явное нарушение прав потребителей. Статья 10 Закона "О защите прав потребителей" гласит, что изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе сведения о цене и условия приобретения товара. То, что продавцы не успевают менять ценники, - это только их проблемы. Покупатель имеет право приобрести товар по той цене, которую он видит на полке. При обнаружении несоответствия стоимости товара на ценнике и в чеке нужно сразу же указать на это кассиру и потребовать вернуть переплату. Если кассир отказывается, звать главного администратора или директора магазина. Часто магазины удовлетворяют требования покупателя. Если мирный исход ситуации невозможен и представители магазина отказываются продать товар по стоимости, указанной в ценнике, потребитель имеет право изложить свои претензии в Книге отзывов и предложений. В пятидневный срок администрация магазина обязана рассмотреть жалобу и направить ответ о принятых мерах. Если ответ не удовлетворит, надо писать заявление в Роспотребнадзор. Но для того чтобы надзорное ведомство возбудило административное дело против магазина, нужны доказательства. Это чек, фотографии ценника, свидетельские показания.

Лишние товары в чеке

Зачастую могут пробить больше единиц одного товара, чем человек хотел купить. Например, не три шоколадки, а пять. Или в чеке появляется товар, который покупатель даже не планировал брать с полки. Трюк здесь состоит в следующем. Кассир кладет рядом с собой листок с кодом какого-нибудь продукта и, пока покупатель выкладывает на ленту набранные товары, незаметно проводит сканером по этому листочку. При быстром обнаружении таких подвохов кассиры обычно говорят, что произошел сбой в компьютерной программе, поэтому информация о покупке товара предыдущего покупателя скопировалась именно в ваш чек.

Что делать? Проблема решаема только у кассы. Если лишние товары нашлись в кассовом чеке уже дома, увы, доказать, что куплено было меньше товаров или что-то вообще не приобреталось, нереально.

Двойная оплата одного товара

Иногда кассиры пробивают один и тот же товар несколько раз. Довольно часто это случается, если человек набрал много покупок. Расчет на то, что покупатель не будет тщательно проверять метровый чек или забудет, сколько и каких товаров он набрал.

Что делать? Заметив, что один товар пробит пять раз, нужно сразу же требовать вернуть деньги или предоставить оплаченный товар. Сделать это нужно опять же до выхода из магазина. Вернувшись уже из дома, требовать сатисфакции не получится.

Подмена товарных кодов

Обычно штрихкод товара считывает сканер, но иногда кассир вбивает его вручную. Вот в этот момент и проявляется мошенничество: кассир может ввести код более дорогого товара, чем тот, что хочет купить человек. Например, вместо кода колбасы по 200 рублей за килограмм пробьет за 600.

Что делать? При наличии чека и товара покупатель может потребовать вернуть ему деньги даже спустя несколько дней после совершения покупки.

Автоматическое повышение цены

Этот феномен не частый, но тем не менее. Срабатывает он опять же при покупке значительного количества товаров. В программу, при помощи которой сканируется штрихкод товара, закладывают задачу, чтобы при наборе определенной суммы (например, от 500 рублей и выше) цена на следующий товар увеличивалась автоматически. Соответственно, чем крупнее покупка (или больше наименований товаров), тем больше лишних денег возьмут.

В большинстве случаев торговые предприятия осознанно идут на обман покупателей

Что делать? К сожалению, именно этот трюк зачастую дает магазинам незаконную выручку. Для того чтобы понять, что на кассе взяли слишком много, надо самостоятельно пересчитать на калькуляторе сумму покупки. Очень редко кто готов этим заниматься. Но если все-таки возникли подозрения, стоит не лениться, посчитать все дома и вернуться в магазин с чеком и всем набором продуктов. И уже разбираться с администрацией, откуда возникла завышенная сумма в чеке.

Кстати

Нужно ли платить за разбитый товар?

Наверняка каждый хоть раз, но сталкивался с неприятной ситуацией: задели хрупкий товар в магазине или он выпал из рук и разбился. Многие магазины требуют оплатить испорченный товар. Правы ли они?

Как разъяснили в Роспотребнадзоре, правы. Пока покупатель не оплатил товар, он не является его собственником. Соответственно, по Гражданскому кодексу, "вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред". Об этом же говорят и Федеральные правила розничной торговли. Если человек категорически не согласен возмещать причиненный магазину вред, на него может быть составлен протокол об административном правонарушении и дело передано в суд. Правда, к таким мерам магазины прибегают редко, так как стоимость разбитого товара, как правило, не соизмерима с судебными издержками.

Но существуют случаи, когда покупатель не обязан платить за испорченную вещь:

если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам, или же эти проходы заставлены коробками, "горками" из товара и очень легко задеть выставленную на полках продукцию;

если товар расположен на стеллаже неустойчиво и, взяв одну банку, покупатель разрушил "всю конструкцию";

если в магазине мокрый пол и человек испортил товар, поскользнувшись;

если товар разбился, упав с ленты на кассе.

Справка "РГ"

Максимум, что может грозить сегодня торговцу за обвес и обсчет, - штраф от 3 до 5 тыс. рублей в зависимости от стоимости товара, если привлекается физическое лицо, и от 20 до 50 тысяч - если юридическое.

Мнение эксперта

Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики":

- Обман и обвес существовали во все времена. Для того чтобы не попадаться на уловки продавцов, стоит всегда перепроверять стоимость покупок в чеке. Не ленитесь пересчитывать, хотя бы приблизительно, потраченную сумму. Ну а главное, делайте покупки более рационально. Лучше чаще ходить в магазин и покупать самые необходимые товары, чем набирать горы продуктов и сталкиваться с переплатой.