Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ встала на сторону покупателя бракованного компьютера, попутно разъяснив своим коллегам, как надо правильно считать ущерб гражданина от приобретения некачественного товара.

Неприятности с жительницей Краснодарского края не уникальны. С проблемной бытовой техникой сталкивается немало наших граждан, поэтому очень полезными могут быть разъяснения Верховного суда по тому, как правильно толковать законы, защищающие интересы людей.

Требование покупателя о возврате денег исполняется в течение 10 дней

Все началось с заявления в суд регионального общества защиты прав потребителя. Общество в интересах местной жительницы предъявило претензии коммерческой структуре - импортеру компьютеров. Покупательница приобрела дорогой товар, который так и не заработал. В иске было сказано, что импортер должен заплатить пострадавшей покупательнице полную стоимость покупки - 179 тысяч рублей, неустойку в ту же сумму, моральный вред и штраф за нежелание возвратить деньги добровольно.

Городской суд удовлетворил иск частично - присудил фирме вернуть стоимость компьютера, неустойку уменьшил вполовину, также уменьшил цену морального вреда и штрафа.

Апелляция краевого суда с решением коллег не согласилась и освободила фирму, продавшую брак, от неустойки, штрафа и морального ущерба. С кассационной жалобой в Верховный суд обратилась обиженная покупательница. И высокая судебная инстанция, проанализировав материалы дела, встала на сторону гражданки.

Вот анализ ситуации Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Покупательница приобрела портативный компьютер за 179 тысяч рублей. Гарантийный срок у техники был один год. Спустя неделю после покупки дама отправила обществу, которое было импортером товара, претензию с просьбой вернуть ей стоимость компьютера, так как в нем есть дефекты, "препятствующие его использованию по назначению". Через месяц покупательница получила ответ, в котором даме посоветовали внимательней ознакомиться с правилами продажи товара, правилами его возврата и правилами технического обслуживания покупки.

Гражданка пошла в городской суд, который назначил экспертизу товара. Вывод экспертов - это брак завода-изготовителя и с такими недостатками эксплуатировать товар невозможно.

Апелляция, отменяя решение нижестоящей инстанции, сказала, что покупательница сама виновата - не выполнила требования Закона "О защите прав потребителей" в той части, где сказано о возврате товара.

Вот с этим утверждением и не согласился Верховный суд. Он подчеркнул - импортером называется по Закону "О защите прав потребителей" любая организация или отдельный человек, если он ввозит в страну товар для последующей продажи. По этому же закону изготовитель или исполнитель может устанавливать на товар гарантийный срок, в течение которого, если обнаружится брак, продавец или изготовитель обязан исполнить требование покупателя. Если в товаре есть недостаток и его не оговаривал продавец, то покупатель может просить вернуть деньги и ему нельзя отказать. А бракованную вещь надо возвратить, если продавец это попросил.

Что касается продажи сложной техники, то там есть нюансы. Потребитель, увидев недостаток, вправе отказаться от покупки товара и потребовать вернуть деньги. Может просить заменить покупку на аналогичную с перерасчетом цены в течение 15 дней "со дня передачи потребителю товара".

Если 15 дней уже прошло, то покупатель все равно прав в следующих случаях: если обнаружились существенные недостатки товара, нарушились сроки устранения недостатков, прописанные в законе о правах потребителей, или если нельзя использовать товар после того, как его неоднократно чинили, но он не работал в период гарантийного срока.

Кстати, перечень технически сложных товаров официальный - его утверждает правительство страны, и компьютеры туда входят.

По Закону "О защите прав потребителей" покупатель вправе, обратившись к импортеру, потребовать вернуть деньги за технически сложный товар, если в нем нашлись недостатки в течение 15 дней с момента покупки. А импортер должен разъяснить потребителю порядок возврата покупки и организацию приемки у покупателя этого товара.

Все эти перечисленные обстоятельства должен устанавливать суд, рассматривая спор. Но в нашем случае, сказал Верховный суд, местный суд этого не сделал. Еще ошибка местного суда - по закону требование покупателя о возврате денег, о возмещении его расходов на ремонт товара и прочее удовлетворяется в течение 10 дней с момента предъявления такого требования. Штраф за нежелание добровольно решить проблему по тому же закону составляет половину цены товара. Ничего из этого апелляция не учла.

И еще Верховный суд высказался о моральном вреде, который краевой суд просто отменил. По мнению высокого суда, уже само нарушение прав потребителя предполагает обязанность ответчика компенсировать моральный вред. В суде точно установлено, что человеку продали товар ненадлежащего качества, а поэтому требования вернуть не только его стоимость, но и моральный вред совершенно правомерны.

Дело о бракованном компьютере придется пересмотреть.