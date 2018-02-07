Доходы по банковским депозитам сегодня, увы, невысоки. Те, кто хочет сохранить свои деньги и попытаться получить дополнительный доход, могут попробовать свои силы на фондовом рынке. Все больше банков предлагают относительно новый продукт - индивидуальный инвестиционный счет. Поместив на этот счет свои средства, клиент банка становится инвестором. Он получает возможность покупать акции, облигации и другие ценные бумаги и получать по ним доход. Какие выгоды и риски несет такое вложение денег, "РГ-Неделе" рассказал начальник ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ильшат Янгиров.

"Входной билет" для частника

Частный инвестор может открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) во многих банках - тех, которые имеют лицензию брокера или управляющей компании. И непосредственно в брокерских или управляющих компаниях. Предварительно следует проверить наличие у них соответствующей лицензии. Сделать это можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru. Если выбранный банк или компания в реестре отсутствует, нужно сделать выводы: пользоваться их услугами не стоит.

По закону частный инвестор может иметь только один действующий ИИС. Открывать параллельно еще один в другом банке или компании законом запрещено, это является нарушением законодательства. Внести на счет можно только рубли. Положить на него валюту или ценные бумаги нельзя.

В целом работает индивидуальный инвестиционный счет так же, как и обычный брокерский счет. Внеся на него деньги, инвестор сможет приобретать различные акции, облигации и другие ценные бумаги.

Новичку трудно сориентироваться в том, какие ценные бумаги следует покупать, а какие - нет, и сколько они стоят. Многие вообще не представляют, где и как об этом можно узнать, где получить надежную, достоверную информацию. Данные о том, что сегодня продается на фондовом рынке, есть на сайтах бирж. Существуют и специальные компьютерные программы, помогающие отслеживать изменения на фондовом рынке. Научиться пользоваться всем этим можно, но это требует времени. На начальном этапе неизбежны ошибки, которые оборачиваются убытками. Более "безопасный" вариант - отдать средства в доверительное управление: тогда инвестированием будет заниматься управляющий за вознаграждение. Но "золотая середина" в данном случае - консультант, которого можно нанять в той же брокерской, управляющей компании или банке, где открыт ИИС. Он поможет сделать первые шаги, научит ориентироваться на фондовом рынке, а потом вы, возможно, решите действовать самостоятельно.

С 1 января 2018 года гражданам не придется платить налог с купонного дохода по российским облигациям, выпущенным с 2017 по 2020 год

Сумма на старте

Сколько стоит "входной билет" на фондовый рынок для частника? Закон не устанавливает минимальной суммы взноса на ИИС, но ее может определить посредник на фондовом рынке. Зато законодательно установлена максимальная сумма, которую можно внести на такой счет, - 1 млн рублей в год: сразу или постепенно пополняя счет до этой суммы.

На мой взгляд, минимально необходимая стартовая сумма при открытии ИИС - 50 тыс. рублей. Конечно, можно начать и с меньшего, но тогда едва ли не большая часть денег уйдет на комиссии посредникам.

Что можно купить

С помощью ИИС приобретаются акции, облигации. Можно купить паи инвестиционных фондов, торгующихся на Московской бирже (в том числе и иностранных). А также иностранную валюту, фьючерсы, опционы. Кстати, с 1 января 2018 года для физических лиц купонный доход по российским облигациям, выпущенным с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года, не будет облагаться подоходным налогом.

Как и многие другие финансовые продукты, ИИС имеет свои плюсы и минусы.

Налоги на выбор

Главное, чем привлекает ИИС, - налоговые льготы. Однако чтобы инвестор мог воспользоваться ими, счет должен действовать не менее трех лет.

Для ИИС существует два вида налоговых льгот - на выбор.

Одна возможность - вычет в размере 13% от суммы вносимых на счет средств из подоходного налога, который гражданин заплатил за текущий год на основном месте работы. Максимальная сумма, не облагаемая налогом, в этом случае не превышает 400 тыс. рублей. То есть в год можно будет вернуть до 52 тыс. рублей (это 13% от 400 тыс. рублей).

Другая возможность - освобождение от уплаты налога на доходы, полученные от инвестирования через ИИС. Они облагаются подоходным налогом по ставке 13%, который рассчитывается и удерживается лишь при закрытии ИИС. Выбрав эту льготу, инвестор при закрытии счета не будет платить налог .

Выбрать один из двух видов налоговых льгот можно в течение всего срока действия ИИС.

В течение трех лет владелец счета может сменить компанию, передать средства с брокерского счета в доверительное управление или наоборот. Однако если инвестор заберет хотя бы часть средств с ИИС раньше истечения трехлетнего срока, то уже полученные им льготы придется вернуть государству, а счет будет облагаться подоходным налогом, как обычный брокерский счет.

Риски в корзине

Минус ИИС - это риски, всегда сопровождающие операции на фондовом рынке. Как правило, чем выше доход, тем больше риск.

В отличие от банковских вкладов инвестиции на фондовом рынке не застрахованы государством. Некоторые организации-посредники предлагают инвестору разместить часть средств с ИИС на специальном депозите. Но надо учесть: такие депозиты не подпадают под действие системы страхования вкладов, так как открывают их юридические, а не физические лица.

Перед тем как открыть индивидуальный инвестиционный счет, подумайте: действительно ли вы готовы рисковать своими средствами на фондовом рынке? И даже если ответ положительный, не стоит пускать на это все свои сбережения.

Инфографика РГ / Александр Смирнов / Ирина Невинная

Термины

Акция - ценная бумага, дающая владельцу право на получение доли прибыли компании, ее выпустившей. Доход получают и на разнице курсов покупки и продажи акций.

Облигация - долговая ценная бумага, приобретатель которой имеет право получить от лица, ее выпустившего, в оговоренный срок ее номинальную стоимость и предусмотренные доходы.

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это объединенные средства группы инвесторов. Управляющая компания инвестирует их в различные финансовые активы. Доход конкретного инвестора зависит от величины его пая.

Фьючерс - биржевой контракт купли-продажи активов или товаров по действующим ценам. Поставка осуществляется в будущем, в оговоренные сроки. Если цена актива вырастет, покупатель фьючерса получит прибыль. Но если цена снизится, он понесет убытки.

Опцион - контракт, который дает право произвести куплю или продажу актива по определенной цене в определенные сроки.

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