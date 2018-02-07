Китайский клуб надеется купить Месси

Китайский клуб "Хэбэй Чайна Форчун" не оставляет надежд заполучить пятикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. По информации зарубежных СМИ, азиаты придумали необычную схему по приглашению аргентинца.

"Хэбэй" уже пытался подписать Месси минувшим летом. Но Лионель остался в "Барселоне", а недавно и вовсе продлил контракт с "сине-гранатовыми". Понимая, что просто деньгами капитана аргентинской сборной не заманить, китайский клуб заполучил Эзекиля Лавесси и Хавьера Маскерано, которые являются одними из лучших друзей Месси.

В "Хэбэй" рассчитывают сыграть на личных взаимоотношениях игроков, и, таким образом, подписать Месси. Разумеется, добавив к этому солидный контракт.

По разным данным, "Хэбэй" предложил Лионелю зарплату в 120 миллионов евро. Сама "Барселона" может заработать на его продаже 700 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в новом контракте Месси с каталонцами.