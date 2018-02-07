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Рубрика: Власть

Ракеты по тайным каналам

Кто поставил террористам зенитки
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск №7490 (27)
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сделал заявление по поводу ситуации в Сирии и предпринимаемых нашими военными усилий для установления мира в этой стране.

Генерал напомнил, что после освобождения от бандформирований запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ территории Сирии значительная часть нашей военной группировки была возвращена на родину. А оставшиеся в стране российские подразделения главным образом контролируют режим прекращения огня в зонах деэскалации и оказывают помощь местному населению в налаживании мирной жизни.

В минобороны уверены: ПЗРК могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам

Для этих целей, по словам Конашенкова, в Сирии находится самодостаточная группировка наших войск. "На постоянной основе выполняют задачи российская авиагруппа на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, - сообщил генерал.

Наша авиация ведет регулярный мониторинг зоны деэскалации Идлиб, где и Турция пока не смогла выставить свои наблюдательные посты. По словам Конашенкова, основным источником дестабилизации обстановки в Сирии, и не только в зоне Идлиб, остаются формирования сирийского ответвления "Аль-Каиды" - "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ. - Прим. Ред.). Получая поддержку оружием и материальными средствами, они стремятся сорвать мирный процесс, вытесняют из зон деэскалации отряды умеренной оппозиции.

Фото: Владимир Аносов
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Большую озабоченность у наших военных вызывали сведения, что террористы "ан-Нусры" недавно получили переносные зенитно-ракетные комплексы. Они могут быть применены не только в Сирии и не только по военным самолетам. "Министерством обороны ведется работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам", - заявил официальный представитель нашего военного ведомства. Он также напомнил, что из той же зоны деэскалации Идлиб в начале года "нусровцы" пытались атаковать ударными беспилотниками наши военные объекты в Хмеймиме и Тартусе. Причем использованные в тех беспилотниках технические решения ранее были недоступны боевикам.

"Все это подтверждает наши опасения, что террористы сирийского филиала "Аль-Каиды" стали послушным инструментом в руках одной или группы технологически развитых стран, которых не устраивает ключевая роль России в освобождении Сирии от ИГИЛ", - сделал вывод Конашенков. Однако генерал не сомневается, что "вскармливаемые сегодня заботливыми хозяевами террористы завтра нанесут удар им же в спину".

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