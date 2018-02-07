Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете - теперь это не про мультфильм. МЧС России занялось развитием и внедрением технологий, особенно авиационных, которые позволили бы максимально быстро прибывать на место ДТП и оказывать там помощь. Вертолеты спасатели применяли и раньше, но только в крайних случаях. Теперь времена и стратегия применения авиации на дорогах меняются.

Уже сейчас на трассах М-4, М-7 и М-10 МЧС России применяет вертолеты. Построены вертолетные площадки в городах Тосно, Великий Новгород, Валдай, Чудово, Клин, Тверь. Фото: Сергей Михеев / РГ

Как рассказал корреспонденту "РГ" директор департамента гражданской защиты МЧС России генерал-майор Андрей Лутошкин, в городах, где много автотранспорта, создаются специальные части экстренного реагирования. Так что скоро по идее при любой тяжелой аварии можно будет наблюдать картину, когда на автотрассу сядет спасательный вертолет или приедут мотоциклисты с эмблемой МЧС. Надо сокращать среднее время прибытия на ДТП. Речь, конечно, в первую очередь о тяжелых авариях с пострадавшими, когда присутствие спасателей необходимо и когда роль в спасении жизней играют даже секунды. Такие задачи поставлены в принятой Стратегии безопасности дорожного движения в РФ на 2018-2024 годы.

Этот документ стратегического планирования, утвержденный распоряжением правительства РФ, касается в основном МВД, но там есть и важная эмчеэсовская составляющая.

Развитие скоростной автотехники, дорожной сети, изменения климата уже привели к тому, что на фоне снижения общей аварийности на дорогах не первый год ползет, к сожалению, вверх кривая аварий с тяжелыми последствиями. Эта тревожная статистика и заставила правительство задуматься о том, как переломить негативную тенденцию. По большому счету, главная цель Стратегии одна - снизить количество погибших и пострадавших на дорогах.

Но если, скажем, у дорожников "голова болит" над тем, чтобы по последнему слову оборудовать трассы светоотражательными элементами и ограждениями, то у спасателей задача - максимально быстро и эффективно оказать помощь.

Делается упор на вертолетную технику, для базирования которой создаются специальные площадки на наиболее аварийно-опасных направлениях. Для сокращения времени прибытия на место происшествия МЧС составило план развития и применения авиационно-спасательных технологий. Уже сейчас для обеспечения безопасности на федеральных автомобильных дорогах М-4, М-7 и М-10 МЧС России применяет вертолеты Ка-32А11ВС. Построены и введены в эксплуатацию вертолетные площадки в городах Тосно (Ленинградская область), Великий Новгород, Валдай, Чудово, Клин, Тверь.

Там же, где применение авиации затруднено, например, в больших городах с плотным трафиком, будут действовать пожарно-спасательные отряды на мотоциклах. Кое-где, в основном на юге страны, мотоциклетные расчеты осуществляют непрерывное патрулирование и мониторинг оперативной обстановки. Они ездят по специально разработанным маршрутам на спецмотоциклах, оснащенных современным пожарно-спасательным оборудованием.

В прошлом году в регионы, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2018 года, поставлены образцы современной техники для прикрытия наиболее опасных участков федеральных автодорог и городов, где будут проводиться матчи.

Но помощь МЧС будет стремиться оказать не только во время самих ДТП. Для спасателей в Стратегии определены задачи оказания помощи водителям на дорогах, например, и в условиях низких температур.

В зимнее время года, в условиях сильных морозов, снежных заносов и гололедицы, на федеральных и региональных автодорогах МЧС России оборудуются специализированные пункты временного размещения, обогрева и оказания помощи. Их располагают на участках автодорог, подверженных рискам возникновения заносов и заторов, где поблизости нет ни кафе, ни заправок, чтобы в случае поломки автомобиля или происшествия водители и пассажиры могли рассчитывать на своевременную помощь и обогрев.

Спасатели МЧС и раньше при необходимости прибывали на места аварий, но сейчас речь о том, чтобы делать это максимально быстро и эффективно. Фото: Сергей Михеев / РГ

Так, например, уже сейчас, по данным МЧС, с наступлением сильных холодов проводятся дополнительные меры в 20 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, где установились экстремально низкие температуры. Развернуты тысячи пунктов обогрева. На дорогах федерального, регионального и местного значения функционируют как подвижные, мобильные, так и стационарные пункты обогрева и питания. Организовано дежурство автомобилей технической поддержки и тягачей, дежурят 15 тысяч человек и свыше 8 тысяч единиц техники.

В департаменте гражданской защиты пояснили, что пункты обогрева укомплектованы не только спасательным оборудованием, но и полевой кухней, палатками и высокопроходимыми автомобилями. Также имеются мобильная радиостанция, одеяла и медикаменты, тепловые пушки для отогрева техники, электрогенераторы, паяльные лампы.

По данным МЧС, развитие систем мониторинга и наблюдения, а также закупка всепогодной и быстроходной техники привели к тому, что за прошедшие пять лет среднее время прибытия пожарно-спасательных подразделений МЧС России к месту ДТП сократилось на 2,1 минуты. В 2012 году оно составляло 8,3 минуты, а в 2017 г. - 6,2 минуты.