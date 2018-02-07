Автоматная очередь

Минобороны приняло на вооружение "калашниковы" пятого поколения

Оружие для замены нашего "самого главного" автомата АК‑74М называется АК‑12.

Новый автомат разработан в Ижевске под руководством главного конструктора Владимира Злобина. Но называться будет не автоматом Злобина, а по традиции - автоматом Калашникова. Почему? Вероятно, во-первых, как дальнейшее логическое развитие легендарной системы Михаила Тимофеевича Калашникова, который "наше все". Во-вторых, потому что производитель - "Ижмаш" - входит в концерн "Калашников".

Кстати, 7 февраля Владимиру Викторовичу Злобину исполнилось 55 лет. И решение военных принять его автомат на вооружение, наверное, лучший подарок талантливому конструктору.

Злобин создал ряд неординарных систем, таких как 12,7‑мм бесшумная снайперская винтовка "Выхлоп" и штурмовой автомат АШ‑12 такого же калибра. Имя конструктора не на слуху из-за того, что его оружие используют преимущественно спецслужбы. А им лишняя шумиха ни к чему.

Что в имени моем

Что есть такого в новом автомате, чего нет в АК‑74М?

В плане каких-то прорывных изобретений - ничего фантастического. Разгонять в стволе пулю без сжигания пороха или заменить классический штык-нож на световой меч джедая ученые пока не могут. Так что когда происходят "секретные утечки" об испытании оружия на новых физических принципах, то - это не о пехоте.

Кроме того, гении прошлого - Владимир Федоров, Ричард Гатлинг, Сильвестр Крнка, Хайрем Максим, Петер-Пауль и Вильгельм Маузеры, Сергей Мосин, Джон Мозес Браунинг и еще пара десятков великих оружейников - изобрели все, что только можно изобрести.

Нынешним оружейникам приходится творчески переосмысливать патенты вековой давности, делая акцент на применении полимеров, оптики нового поколения, использовать высокие технологии при нарезке стволов. Или вот в снаряжении "Ратник" анонсирован видеомодуль, позволяющий вести огонь из АК‑12 из-за угла.

Но и у прогресса есть границы. Если вы разберете этот автомат пятого поколения, то поймете, что перед вами хрестоматийный "калаш" с газоотводной автоматикой и с запиранием канала ствола поворотом затвора.

Но дьявол - он ведь всегда в мелочах. Наконец-то появился регулируемый по длине приклад из ударопрочного пластика. Необходимость в таком возникла давно. Американцы еще в 1994-м перевооружили силы специальных операций (а затем и всю армию) с винтовки М‑16 на карабин Colt M4, главное достоинство которого - приклад-телескоп и укороченный ствол. Среди "допов" у кольта имеется глушитель, коллиматорный и оптический прицелы, сошки, лазерный целеуказатель и тактический фонарь, закрепленные на планках Пикатинни. А также режим стрельбы с отсечкой (фиксированная очередь).

Теперь все это богатство есть и на нашем автомате.

Надо ли все это пехотинцу? Ну как вам сказать... Коллиматор и сошки точно лишними не будут.

Ветераны-скептики пророчат, что все эти лазеры-фонарики в реальном бою проживут недолго. Близкий разрыв снаряда - солдат по уши в земле, оптика и прочая красота забиты грязью и снегом.

Но пусть даже так - и что за беда? Срываете/скручиваете с автомата все лишнее, выбрасываете и идете воевать по-взрослому. В атаку, с такой-то матерью да за Родину... Как ходили отцы и деды.

Пикатинни нам в помощь

О новой системе крепления оружейных аксессуаров на автомате стоит поговорить отдельно. Допустим, вы не следите за мировыми трендами дизайна оружия. Но когда-то ведь служили срочную? Освежим память. На советских (но не на всех) и на российских "Калашниковых" сбоку размещена планка под названием "ласточкин хвост". На нее и крепили прицелы, в основном ночные.

На зарубежном оружии ластохвостов не было, там использовали планки Пикатинни. Это такой кронштейн для рельсового крепления тактического обвеса. Назван в честь одноименного арсенала в США. Долгие годы мы гордились ластохвостами и глумились над Пикатинни, который стал широко применяться за рубежом начиная с 1995 года. На том основании, что все навороты от лукавого: не надо превращать армейское оружие в голливудский мегабластер. Вот есть на некоторых автоматах ночной прицел - и этого пехоте вполне достаточно.

Увы, хорошо смеется тот, кто смеется последний. Победил Пикатинни.

Жизнь рассудит, кто был прав, но Пикатинни (есть еще планки Вивера, но они более специфичны) нужны хотя бы для того, чтобы у автомата были экспортные перспективы.

С ним победим

Из неоспоримых преимуществ нового АК: предохранитель-переводчик режимов огня, с выступом под палец. Отличная пистолетная рукоятка, в которой расположен пенал с принадлежностью. Дульный тормоз-компенсатор быстро меняется на глушитель. В мотострелковых подразделениях это, может, и не самая нужная вещь, но разведчикам пригодится.

Возможна установка трех моделей подствольных гранатометов.

Новый газоотводный узел и газовая трубка повысили кучность. Разработчики утверждают, что теперь автомат близок по точности к системам со сбалансированной автоматикой (речь о ковровских автоматах АЕК). Плюс изюминка - свободно вывешенный ствол, как в дорогих спортивных винтовках. Когда цевье не опирается на ствол, оружие бьет точнее.

И еще один жирный плюс: приклад теперь на одной оси со стволом.

Но самое лучшее - это лично на мой взгляд - что только могли предложить ижевские конструкторы: автомат АК‑15. Это тот же АК‑12, но в калибре 7,62 мм. Старый добрый патрон...

АК-15 рекомендован спецназу.

Ну не все же любят патрон для "мелкашки", придуманный полвека назад в США.

Конкретно

Все "калашниковы", от АК‑47 (принят на вооружение в 1949 году) до новейших, это оружие с газоотводной автоматикой и с запиранием канала ствола поворотом затвора.

АК‑74М : патрон 5,45х39; длина - 940 мм ; вес без магазина - 3,07 кг; начальная скорость пули - 900 м/с; прицельная дальность - 1000 м; темп стрельбы - 650 выстрелов в минуту.

АК‑12 - тот же патрон и прицельная дальность; длина в боевом положении: 880-940 мм, со сложенным прикладом: 690 мм. Вес с пустым магазином: 3,5 кг. Темп стрельбы: 700 в/мин.

За и против

Новый автомат вызвал бурю эмоций, включая негативные. Основная претензия к АК‑12: первая его версия, которую показали в 2012 году, была интереснее, чем та, которую минобороны приняло но вооружение. У нее был ряд революционных новшеств, таких как затворная задержка (меньше времени на смену магазина), предохранитель, который позволял, не уводя глаз с прицельной планки, дотянуться пальцем до переводчика огня. И был удобен для левши.

Да, жаль, что отказались от затворной задержки. Хорошая вещь: по израсходовании патронов затвор остается в заднем положении. Вставил новый магазин - и продолжай бой. Выигрыш в секунду, но на войне и мгновения важны.

Почему отказались? Военные захотели иметь взаимозаменяемые со старыми автоматами магазины. А с затворной задержкой это не получается. Армию тоже можно понять. Эксперты Института политического и военного анализа как-то сообщили, что в России на складах лежит 17 млн автоматов предыдущих семейств. А это значит, что запас классических магазинов на 30 патронов просто чудовищен. Сколько их? 100 миллионов? Больше?.. Иметь невзаимозаменяемый магазин на фоне таких запасов - непрактично.

Но главный упрек критиков: упростив по результатам испытаний автомат, мы получили фактически старый АК‑74 с улучшенной эргономикой, улучшенной точностью боя и несколько более мягкой отдачей. А совсем не чудо-оружие XXI века.

Пусть так. Но зададим вопрос: автомат пехоте нужно для чего? Удивлять оригинальностью оружейных эстетов и виртуозов компьютерных шутеров? Или воевать?

Если последнее, то автомат удался.

...Лишь одно замечание - в плане конструктивной критики. На вооружение принимают новую технику: телохранитель танков "Терминатор", боевой робот "Уран‑9" и т.д. Названия звучные. Может, и автомату надо иметь собственное имя?