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7 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7489 (26)

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 11-ФЗ "О внесении изменений в Постановление Верховного Совета Российской Федерации "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации"

Дата подписания 5 февраля 2018 г.
Опубликован 7 февраля 2018 г.

Принят Государственной Думой 19 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Внести в Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 года N 4202-I "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 70; Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 14, ст. 1212; 2010, N 30, ст. 3987, 3988; 2011, N 48, ст. 6730) следующие изменения:

1) абзац четвертый части первой статьи 9 изложить в следующей редакции:

"подвергался уголовному преследованию, которое было прекращено в отношении его за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения, прекращенных не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы внутренних дел), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент рассмотрения вопроса о возможности принятия на службу преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом;";

2) пункт "м" части первой статьи 58 изложить в следующей редакции:

"м) в связи с осуждением сотрудника за преступление, в связи с прекращением в отношении его уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного обвинения), вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, за исключением случаев, если на момент расторжения контракта и увольнения со службы в органах внутренних дел преступность деяния, ранее им совершенного, устранена уголовным законом;".

Президент Российской Федерации В. Путин