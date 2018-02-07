На хоккейный матч РФ и США на ОИ-2018 не осталось доступных билетов

Два дня осталось до старта зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, где будет выступать, в том числе, российская мужская хоккейная команда. На матч между Россией и США уже не осталось билетов в свободной продаже.

Стоит отметить, что определенное число билетов зарезервировано для продажи в кассах, и этот резерв будет снят уже в день игры. Однако все билеты, которые были доступны, уже раскуплены. Их можно было приобрести на официальном сайте Игр, стоимость составляла от 30 тысяч до 150 тысяч корейских вон - соответственно, приблизительно 1500 и 7500 рублей. Самые дешевые билеты продавались в отдельной категории, доступной только для резидентов Южной Кореи.

"Даже если сейчас билеты недоступны на официальном сайте, какое-то количество будет доступно только в день игры после снятия резерва", - уточнил представитель оргкомитета Игр, чьи слова приводит "Р-Спорт".

Матч между мужскими сборными России и США состоится 17 февраля и станет заключительным на групповом этапе олимпийского турнира. А начнет наша команда выступление игрой со Словакией 14 февраля.

Кстати

13 февраля между собой сыграют женские сборные России и США. На эту игру билеты пока есть, но их осталось очень немного.