Небензя назвал "печальными итогами" 10 лет независимости Косово

Постпред РФ при ООН Василий Небензя критически оценил десять лет независимости самопровозглашенной Республики Косово. По мнению дипломата, попытки создать в Косове "самодостаточную политическую систему с претензией на демократическое правовое государство" оказались бесплодными.

"Мы тогда предупредили о пагубных последствиях такого шага как для положения в крае, так и региональной безопасности, цитирует ТАСС выступление российского постпреда. - И сегодня абсолютно очевидно, что авторам и исполнителям сомнительного косовского проекта следует задуматься о результатах этой авантюры".

Дипломат особо отметил, что заявки Приштины на вступление в международные организации в большинстве своем отвергаются, а признавшие суверенитет Косова страны стали отказываться от своих решений.