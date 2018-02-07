Ольга Голодец предложила работодателям заменить людей роботами

Вице-премьер Ольга Голодец призвала работодателей отказаться от неэффективных рабочих мест. Об этом она заявила в рамках Недели российского бизнеса.

"Мы долго говорили о создании высокопроизводительных рабочих мест, об отказе от рабочих мест низкой квалификации. И когда мы говорим сегодня о росте производительности труда - это в первую очередь отказ от неэффективных рабочих мест, замена их машинным оборудованием, роботами. Это очень серьезный вызов и шаг, без которого не может быть развития экономики," - сказала вице-премьер.

Она отметила, что есть целые структуры, которые по-своему понимают создание новых рабочих мест. "Недавно работали по программе "Кадры для Дальнего востока". Там создаются новые рабочие места, и коллеги принесли заявку на 23 тысячи новых рабочих мест. Из них 11 тысяч рабочих мест не требуют вообще никакой квалификации",- сказала она. Но рабочие места, которые не требуют квалификации, не представляют интересов, это не локомотив экономики, продолжила вице- премьер. Нужно внимательно относиться к качеству рабочих мест, и должен быть порог рабочих мест, которые нам нужны.

"Мы должны вступить в борьбу за наши ресурсы",- продолжила она. Напомнив, что мы находимся в открытой конкурентной среде с мировым рынком. И молодые специалисты сейчас нередко ищут работу за рубежом, где им могут предложить лучшие условия, чем на родине.

"За границей во всех хороших учреждениях медицины, образования, в ведущих театрах мира, где я была, работали специалисты с российским образованием", - добавила она.