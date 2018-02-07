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7 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7489 (26)

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 9-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об уничтожении химического оружия"

Дата подписания 5 февраля 2018 г.
Опубликован 7 февраля 2018 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об уничтожении химического оружия (в ред. мая 2005 года)

Принят Государственной Думой 26 января 2018 года

Одобрен Советом Федерации 31 января 2018 года

Статья 1

Внести в статью 5 Федерального закона от 2 мая 1997 года N 76-ФЗ "Об уничтожении химического оружия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 18, ст. 2105; 2010, N 50, ст. 6605; 2011, N 17, ст. 2314) следующие изменения:

1) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"После завершения уничтожения химического оружия на объекте по уничтожению химического оружия, подтвержденного Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия, имущество такого объекта, за исключением отходов, образующихся в процессе уничтожения химического оружия, признается оборотоспособным. Дальнейшее распоряжение этим имуществом осуществляется в порядке и способами, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.";

2) части вторую и третью считать соответственно частями третьей и четвертой.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин