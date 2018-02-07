Песков подтвердил: список Титова попал в Кремль

Список бизнес-омбусмена Бориса Титова по бизнесменам из Лондона, которые хотят вернуться в Россию, поступил в Кремль.

"Действительно, это письмо и этот список предпринимателей поступил вчера в администрацию президента, - подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Он будет прорабатываться в соответствующих подразделениях администрации президента, в том числе, в консультациях с силовыми структурами, которые в свое время по тем или иным причинам имели вопросы к этим нашим согражданам".

"Запрос только пришел, поэтому, конечно, потребуется время на проработку, - сказал Песков. - Безусловно, здесь какого-то общего подхода, наверное, вряд ли стоит ожидать. Каждый случай уникален и каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле, и почему человек не живет в России и как быть с этим дальше". "Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Запрос поступил, он будет прорабатываться", - заключил он.