Песков: Путин может проголосовать в любом месте России

Президент может проголосовать на любом избирательном участке, как и любой гражданин РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин может проголосовать на выборах в Севастополе, он может проголосовать в Красноярске, он может в Москве - может в любом населенном пункте Российской Федерации. Как вы правильно сказали, избирательное законодательство это позволяет", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, может ли Путин проголосовать на выборах главы государства в Севастополе (ранее об этом появилась информация в СМИ).

Впрочем, пока точно не известно, на какой участок придет глава государства. "Нет, мне не известно пока о том, что президент принял такое решение. Я об этом не знаю", - заключил Песков.