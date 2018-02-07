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07.02.2018 12:19
Рубрика: В мире

Почему солдаты НАТО в Балтии боятся русских женщин

Текст: Юрий Сизов

Вряд ли солдатам из датского корпуса НАТО эстонцы предлагали для развлечения советский киношлягер о трех мушкетерах, хотя одна из бессмертных песен Дунаевского из этого фильма могла бы удачно лечь, как сон под подушку, о коварных соглядатаях: "Шпионы там, шпионы здесь. Без них не встать, без них не лечь".

Фото: РИА Новости
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Потомкам датского принца начальство перво-наперво приказало не косить глаза по сторонам - на красивых девушек, а при встречах с ними не задаваться риторическим гамлетовским вопросом: быть или не быть.

Шпиономания в странах Балтии, по информации Baltnews.ee, -самое востребованное блюдо на местной политической кухне. "Рука Москвы" может протянуться к тебе в кабинете программиста, в салоне респектабельного фотомастера, "стрелочником" может оказаться даже обыкновенный железнодорожный путеец. Да и датские спецслужбы заранее предостерегают подданных королевства: в барах Таллина и Тарту солдат НАТО могут ждать "обольстительные женщины-агенты, работающие на Москву".

"Мы прошли по этим вопросам инструктаж, которого хватит до конца жизни, - рассказывал журналистам сержант Орландо Феарон. - Мы очень хорошо готовы и знаем, чего ожидать. Любовные ловушки, нас и о них предупредили. Я понимаю, чего хочет от нас армия. Мы - первая боевая группа там, так что должны установить стандарты". Сержант, правда, оговорился, сказав, что на общение с местным населением категорического запрета из Копенгагена не поступало, "но у нас есть стандарт, которого следует придерживаться".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Глава Минобороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен тоже достаточно проинформирован на этот счет, утверждая публично, что "подобные опасения небеспочвенны". Ведь еще в прошлом году руководитель эстонской внешней разведки Микк Марран в интервью британским журналистам предупреждал евросоюзников о кознях соседей. По информации Маррана, российские агенты мужского и женского пола планируют провокации в эстонских барах, чтобы превратить британских военных в хулиганов и сформировать негативное отношение к ним со стороны местного населения.

Более того, Россия, уверен он, может использовать и так называемые "медовые ловушки" - когда разведслужбы подсылают красивую женщину для вербовки и получения доступа к аккаунтам иностранных военных в социальных сетях с целью дальнейшего шантажа. Так и хочется воскликнуть словами героя Леонида Гайдая: "Руссо туристо. Облико морале!".

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