Посольство Сирии в Москве осудило атаку на российское торгпредство

Посольство САР в Москве осудило обстрел торгового представительства России в Дамаске.

"Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни", - цитирует РИА Новости заявление посольства арабской республики.

Сирийские дипломаты также призвали международных и региональных партнеров оценить действиям тех, кто совершает теракты против диппредставительств, культовых сооружений и гуманитарных миссий.

Во вторник около в 16:00 по местному времени в здание торгпредства РФ в Дамаске попала 120-миллиметровая мина. В результате инцидента никто не пострадал. Здание в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом.