Пейзаж за окном для Александра и Елены Зурбаганских надоесть не может. Ведь чуть что - они снимаются с места и едут дальше. Три года назад супруги оставили привычное жилье в Подмосковье и перебрались в крошечный домик на колесах - мини-особнячок на обычном автомобильном прицепе. Его, как и всю мебель в доме, глава семейства сделал своими руками. И с тех пор старикан Ford без труда возит апартаменты, куда рулят хозяева.

Надоело...

Для Европы и Америки tiny houses - дома-крошки - явление такое же будничное, как для нас шесть соток.

Но минус 20-30 градусов за окном там редкость. Да и привыкли они уже колесить по жизни. У нас же человек, который не хочет жить в нормальной квартире в Москве или Подмосковье, - юродивый. "Отец у меня был первоклассный строитель, - поделился Саша. - Вот и у меня зародилась страсть все делать самому". Сначала он построил в Подмосковье дом и даже перевез в него родителей. А потом стало скучно. Однообразная жизнь приелась, хотелось чего-то "эдакого".

Чище не бывает

Полазил в Интернете, наткнулся на статьи и YouTube-каналы о передвижных домах... И началось! Плотник реально от Бога, Александр был уверен, что все получится. "Мне хотелось построить не просто дом на колесах, а экологически чистое жилье, - вспоминает он. - Использовал лиственницу, ель, сосну... Утеплители - только лен и пенька, ничего искусственного". Строиться решили с Леной в Ярославской области, близ Переславля-Залесского. Рядом там жил друг Александра, из местных казаков. Он всячески подбадривал товарища-мастера и давал кров на время работы. На строительство ушло два года, но это с учетом 6-7-месячных перерывов, когда банально не было денег.

Удобства рядом

Что в итоге получилось? Небольшая дачка со спальней на чердаке. Ширина домика - 2,55 метра, высота - 4, длина - 8. Как раз влезает в габариты заводского автоприцепа, на котором возят грузы. Фактически же - вполне комфортное жилье, где хозяйка расставила все по своему вкусу. Сразу при входе - вешалка. Рядом - душ и компостный туалет (запаха - никакого). Слева по курсу - платяной шкаф, по другую руку - газовая плита. Она запитана от баллона на улице: 10-литровой емкости по 170 рублей хватает на 2-3 месяца. Дальше стоит шведская буржуйка, ее можно топить дровами, их на местной заброшенной пилораме навалено зим на пятьсот. А можно - и брикетами из гипермаркета. Всего за два часа печка обогревает все помещение.

За себя в ответе

На первом ярусе есть еще маленький столик со свечками. Свет-то в доме есть: электричеством делятся друзья-соседи, да и бензиновый генератор не даст остаться в потемках. Но супруги чаще коротают вечера именно при "живом огне". "Так можно общаться по-настоящему, - считает Елена. - А это самое необходимое в нашем мире. Об этом нам говорил далай-лама, которого мы посещали в прошлом году". Есть ли в таком укладе неудобства? "Только понимание, - говорит Александр. - Не принесешь дров - не согреешься. Не натаскаешь воды - не помоешься". Соседи довольно быстро сдружились с Александром и Еленой. Их домик на колесах стал одной из местных достопримечательностей.

Припаркуйся и живи

Жизнь в передвижном доме привлекает все больше и знакомых Зурбаганских. Александр охотно дает консультации и даже строит новые особнячки на колесах. "Такое жилье подходит для тех, кто учится и работает, - говорит он. - Даже земельный участок не нужно оформлять: припарковался - и живи!" Скоро домик Зурбаганского можно будет увидеть в Гжели - Александр нашел там интересную работу. Или даже в Москве - там дела у Елены. У Александра еще много идей: например, построить дом на дереве. Но это уже другая история, и где она произойдет, еще не известно.

Конкретно

Месячные расходы на жизнь в крошечном доме

Обогрев топливными брикетами - 1200 руб. (дровами - бесплатно).

Газ для плиты - 90 руб.

Бензин для генератора - 1,5 тыс. руб.

Примерная стоимость дома - 1,5 млн руб.

Удовольствие от путешествий - бесценно.