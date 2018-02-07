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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Время собирать "корешки"

Первые москвичи получат ордера в ближайшие дни
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7490 (27)
Первые ордера на просмотр новых квартир по программе реновации москвичи получат в ближайшие дни. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на коллегии столичного стройкомплекса.

"Надеюсь, москвичи будут радоваться переселению не меньше, чем их дедушки и бабушки, когда въезжали в хрущевки", - сказал глава города. Пионеров реновации переселят в 12 уже построенных домов в Западном, Восточном и Северном округах. Параллельно власти продолжают искать площадки под новое строительство, рассказал заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Один из вариантов - территория рынка "Горбушкин двор", именно там могут расквартировать население пятиэтажных кварталов Филей.

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Мэр также поручил закончить в этом году строительство филармонии мирового класса в парке "Зарядье": "Думаю, там мы и проведем ближайший урбанистический форум. А ко Дню города откроем концертный зал". Стратегически важная стройка в 2018-м завершится и в Сколкове, где откроется международный медицинский центр. Там смогут получить высокотехнологичную помощь до 300 тысяч пациентов в год. "Надеюсь, до конца года строители также завершат реконструкцию стадиона "Динамо" в Петровском парке", - поделился ожиданиями градоначальник.

Сами строители называют 2018-й годом метро. Ожидается запуск первого участка Большого кольца, северной части "салатовой" ветки от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской", пойдут поезда и от "Раменок" до "Рассказовки". Главные усилия метростроителей должны сосредоточиться в ближайшие годы на Большой кольцевой, считает Собянин. Уже сейчас создан задел, позволяющий сдавать по 20 станций и по 50 км метропутей в год. При таком раскладе через 7 лет 95% горожан будут жить рядом с подземкой. Особое внимание Собянин просил строителей уделить Московским центральным диаметрам. Радиальных линий скоростных электричек необходимо построить не меньше 17, они позволят проезжать столицу насквозь за 45 минут.

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