Под Москвой мажор убил мойщика за грязный BMW

Новости

Канада передумала продавать Филиппинам 16 вертолетов 02:58
Рекордная доля американцев поддержала легализацию марихуаны 02:37
При падении воздушного шара в Австралии пострадали 6 человек 02:18
США атаковали правительственные военные силы в САР 01:57
В США демократы и республиканцы договорись о двухлетнем бюджете 01:55
Ростуризм напомнил о мерах предосторожности на Тайване 01:39
После воссоединения Spice Girls отправятся в мировое турне 01:22
Задержанный на 11 часов самолет вылетел из Пхукета в Москву 01:15
Янукович назвал отстранение своих адвокатов панической атакой власти 00:57
В Канаде официально утвержден "гендерно нейтральный" гимн 00:50
СМИ: На "молитвенный завтрак" в США приглашены более 50 россиян 00:37
При стрельбе на юге Осло ранен один человек 00:36
Небензя назвал "печальными итогами" 10 лет независимости Косово 07.02.2018
Хакеры Fancy Bears раскрыли канадский заговор против российского спорта 07.02.2018
ООН призвала все страны к перемирию во время Олимпиады 07.02.2018
Сотрудника Белого дома уволили по обвинению в домашнем насилии 07.02.2018
Спасательная операция на шахте в Кузбассе завершена, погиб один человек 07.02.2018
Силуанов сообщил о росте поступлений взносов на соцстрахование 07.02.2018
В Москве рассерженный муж сжег чемодан с вещами жены 07.02.2018
В МВД опровергли информацию о замене автоинспекторов в Дагестане приезжими 07.02.2018
"Обналичку" с анонимных электронных кошельков запретят 07.02.2018
В ГИБДД вновь изменили порядок общения инспекторов ДПС с водителями 07.02.2018
Мартин Шульц готов покинуть пост лидера СДПГ 07.02.2018
В МИД предупредили о возможности провокаций против РФ во время Олимпиады 07.02.2018
Единая лига назвала участников конкурса данков в Матче всех звезд 07.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует закон о штрафах для спекулянтов билетами на ЧМ-2018
"РГ" публикует закон о штрафах для спекулянтов билетами на ЧМ-2018
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Задайте вопрос главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
07.02.2018 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Москвой мажор убил мойщика за грязный BMW

Текст: Сергей Бабкин

Житель Москвы задержан за жестокое избиение автомойщика в Ступино. Водителю BWM не понравилось, что рабочий отказался мыть его BMW в 3 часа ночи. Пострадавший сильно ударился головой об пол и впоследствии умер.

В Петербурге пьяный мужчина напал на врача "скорой"

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяна Петрова, инцидент произошел на Транспортной улице. Автолюбитель поссорился с 39-летним сотрудником автомойки. Судя по записям видеокамер, недовольный клиент сильно ударил рабочего. А тот просто пытался объяснить, что мойка закрыта. Пострадавшего доставили в больницу, но там он скончался.

А мажор после избиения сел в BMW и уехал. Но надолго скрыться ему не удалось. Его вычислили по видеозаписям и задержали. Подозреваемому - всего 24 года, но уже не раз был судим. Против него возбудили уголовное дело по 111 статье УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". На время следствия рецидивиста заключили под стражу, ему грозит 8 лет тюрьмы.

Главное сегодня

В Дагестане минздрав и УФССП опровергли информацию об обысках
За отстранение от Олимпийских игр предложили платить компенсацию
Госдума приняла закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
Песков подтвердил: список Титова попал в Кремль
Видео одновременного приземления блоков Falcon взорвало интернет