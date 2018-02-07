Под Москвой мажор убил мойщика за грязный BMW

Житель Москвы задержан за жестокое избиение автомойщика в Ступино. Водителю BWM не понравилось, что рабочий отказался мыть его BMW в 3 часа ночи. Пострадавший сильно ударился головой об пол и впоследствии умер.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяна Петрова, инцидент произошел на Транспортной улице. Автолюбитель поссорился с 39-летним сотрудником автомойки. Судя по записям видеокамер, недовольный клиент сильно ударил рабочего. А тот просто пытался объяснить, что мойка закрыта. Пострадавшего доставили в больницу, но там он скончался.

А мажор после избиения сел в BMW и уехал. Но надолго скрыться ему не удалось. Его вычислили по видеозаписям и задержали. Подозреваемому - всего 24 года, но уже не раз был судим. Против него возбудили уголовное дело по 111 статье УК РФ - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". На время следствия рецидивиста заключили под стражу, ему грозит 8 лет тюрьмы.