СК проверит сведения об истязании хаски и маламутов под Тверью

В Тверской области началась доследственная проверка по факту жестокого обращения с ездовыми собаками.

Тверские и московские зоозащитники создали петицию, адресованную в Госдуму РФ, правительство Тверской области, тверские УМВД, облпрокуратуру и региональное управление Росприроднадзора. Защитники животных просят спасти 160 ездовых собак пород сибирский хаски, аляскинский маламут и спортивный метис, которые содержатся на частном подворье в тверской деревне Гущино и используются для коммерческого проката и для участия в гонках на собачьих упряжках.

По словам авторов петиции, все собаки находятся в крайне истощенном состоянии. Вес большинства не превышает 13-14 килограммов при породных стандартах 23-27. Собаки не получают должного кормления и ухода, а также минимального ветеринарного обслуживания, из-за чего погибают. "Вследствие постоянной нехватки средств на содержание такого огромного количества собак умирающие и погибающие собаки идут на корм выжившим. Часть собак содержатся в мрачном, темном амбаре, без воды, в горах мусора и нечистот", - пишут зоозащитники. Петицию подписали уже без малого 23 тысячи человек.

В следственном управлении СК России по Тверской области рассказали, что по сообщениям в СМИ о жестоком обращении с животными начата доследственная проверка.

- Западнодвинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Тверской области организовал проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщила официальный представитель ведомства Валерия Павлова.