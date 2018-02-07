В Москве рассерженный муж сжег чемодан с вещами жены

Семейная ссора на юго-востоке Москвы завершилась настоящим взрывом.

В среду, 7 февраля, в хостеле, расположенном на улице Шарикоподшипниковская, поссорившийся с женой муж вынес на улицу чемодан с вещами супруги и поджег его. А через некоторое время раздался сильный хлопок - внутри чемодана оказался аэрозольный баллончик с косметическим средством, который от нагрева или попадания огня взорвался.

Как сообщает агентство "Москва", в результате ЧП никто не пострадал. Однако обстоятельствами произошедшего занялась полиция. Ей предстоит выяснить причину ссоры. О том, были ли супруги гостями столицы и сможет ли женщина отправиться домой без чемодана и большинства вещей, ничего не известно.