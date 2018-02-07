В Подмосковье младенца насмерть придавил телевизор

В Московской области двухлетнюю девочку в квартире придавил телевизор. Ребенка экстренно доставили в больницу, но травмы оказались слишком серьезными.

Трагедия произошла в Наро-Фоминском районе, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона. Как выяснилось, мама девочки попросила знакомую посидеть со своими детьми. На некоторое время женщина отлучилась в ванну, и тогда ребенок опрокинул на себя тумбу с ламповым телевизором. Девочка получила тяжелый перелом, врачи уже не смогли помочь ей.

Все обстоятельства ЧП будут выясняться во время доследственной проверки.