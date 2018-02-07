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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убить по месту жительства

В Подмосковье произошло несколько кровавых преступлений
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7490 (27)
Обычно тихий подмосковный город Павловский Посад сразу дважды попал в криминальную хронику.

Сначала пришла информация об обнаружении в квартире на девятом этаже многоэтажного жилого дома двух тел супругов с резаными ранами в области шеи.

В этой же комнате прибывшие полицейские обнаружили плачущего младенца, возраст которого - всего 4 дня от рождения. Оперативники и следователи обратили внимание, что замок был закрыт изнутри, окна закрыты.

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Было установлено, что несколько дней назад в семье москвичей родился ребенок, после чего супружеская пара решила на время переехать подальше от столичной суеты - вся семья переехала в Павловский Посад, жилье им предоставили родственники.

По предварительной версии, супруги поссорились, и муж кинулся с ножом на жену. Убив ее и поняв, что натворил, он совершил суицид. Следователям также предстоит выяснить, что произошло с ребенком - у него обнаружена черепно-мозговая травма. Кроме того у малыша диагностировано переохлаждение. Ребенку была вызвана скорая помощь, и он был доставлен в перинатальный центр города Балашихи. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает.

По данному факту следственным отделом по городу Павловскому Посаду ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте преступления были изъяты два ножа, врезной замок с входной двери квартиры, образцы и пятна бурого цвета.

В настоящее время для расследования уголовного дела создана следственная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Другие два трупа были обнаружены в городе Электрогорске Павлово-Посадского района. В квартире находились тела 61-летнего хозяина квартиры и его 55-летнего приятеля с различными телесными повреждениями. Для определения причины смерти тела погибших направлены на проведение судебно-медицинского исследования. По предварительным данным, мужчины распивали спиртные напитки в компании приблизительно из 12 человек. После чего возник какой-то конфликт, как это нередко бывает. По данному факту проводится доследственная проверка.

Еще одно жуткое убийство произошло в подмосковном Ступино. 24-летний мужчина кавказской внешности в 3 часа ночи заехал на мойку на своей иномарке. Работники мойки отказались его обслужить, сославшись на нерабочие часы. Его это очень оскорбило, и он нанес двоим мойщикам по удару и тут же удалился. Один работник мойки через несколько секунд поднялся, а второй остался лежать без движения.

"39-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска правонарушитель был установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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