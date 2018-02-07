В Подмосковье родителей убили на глазах новорожденного

В Московской области при странных обстоятельствах были убиты молодые родители. Их тела нашли в запертой квартире, там же обнаружили плачущего младенца.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, супруги постоянно жили в Москве. Когда несколько дней назад у них родился ребенок, муж с женой решили на время уехать к родственникам в Павловский Посад. Там их разместили в квартире на 9 этаже. Здесь и были найдены их тела.

Эксперты установили, что молодые родители погибли от ножевых ранений шеи. При этом квартира была изнутри закрыта не только на замок, но и на щеколду. С места ЧП изъято два ножа - очевидно, орудия преступника.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". А младенца "скорая" доставила в перинатальный центр Балашихи. Его жизнь вне опасности.