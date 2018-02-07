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07.02.2018 11:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье родителей убили на глазах новорожденного

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области при странных обстоятельствах были убиты молодые родители. Их тела нашли в запертой квартире, там же обнаружили плачущего младенца.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, супруги постоянно жили в Москве. Когда несколько дней назад у них родился ребенок, муж с женой решили на время уехать к родственникам в Павловский Посад. Там их разместили в квартире на 9 этаже. Здесь и были найдены их тела.

Под Москвой опекун до смерти избила младенца

Эксперты установили, что молодые родители погибли от ножевых ранений шеи. При этом квартира была изнутри закрыта не только на замок, но и на щеколду. С места ЧП изъято два ножа - очевидно, орудия преступника.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ  - "Убийство". А младенца "скорая" доставила в перинатальный центр Балашихи. Его жизнь вне опасности. 

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