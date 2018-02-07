Еще две особые экономические зоны могут появиться в Подмосковье уже в этом году. Их создадут в Кашире и Домодедово, сообщил зампред правительства - министр инвестиций и инноваций области Денис Буцаев.

"На данный момент у нас существует 59 индустриальных площадок и 12 технопарков, что позволяет привлекать большое количество инвесторов. В частности, в индустриальной сфере за последние 4 года открылось порядка 1 тысячи предприятий", - подчеркнул Буцаев.

Есть в области и три особые экономические зоны, чьи резиденты пользуются таможенными и налоговыми льготами. Одна из них - ОЭЗ "Дубна" в настоящий момент заполнена полностью. В двух других - "Истоке" во Фрязино и "Ступино-Квадрат" свободные места еще есть. Но дело в том, что зоны изначально начали заполняться "по интересам" и в "Исток", созданный на базе крупного одноименного предприятия, специализирующегося в сфере СВЧ-электроники и приборостроения, идут компании с аналогичными бизнес-проектами. А "Ступино-Квадрат" облюбовали пищевые и химические производства. "В Кашире же мы хотели бы создать особую экономическую зону для предприятий с высокой потребностью в энергоресурсах. Там есть достаточно большие мощности по энергоснабжению", - заявил Буцаев. Документы на открытие каширской ОЭЗ область планирует подать на рассмотрение федеральному правительству в апреле. А на открытие домодедовской - в третьем квартале текущего года. Там будет открыт большой агроперерабатывающий кластер с оптово-распределительным центром, который сможет обеспечить работой порядка 10 тысяч человек.

Рассказал Денис Буцаев также о том, что власти планируют заняться развитием приаэропортовых территорий. "В Подмосковье четыре международных аэропорта. Приходят инвесторы, заинтересованные в создании рядом с ними выставочных площадок, так называемых "мини-экспо", - отметил зампред. "Мини-экспо" позволят проводить короткие выставки, на время которых участникам можно никуда не выезжать - всю необходимую инфраструктуру они найдут на приаэропортовой территории.