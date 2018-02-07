Масленичный фестиваль в Москве в этом году пройдет во второй раз, но с еще большим размахом: число площадок решено увеличить с 14 до 25. Благодаря этому отведать вкусных и оригинальных блинов, а еще посмотреть уличные спектакли, сыграть в старинные игры и научиться новым ремеслам можно будет даже в самых отдаленных районах столицы. Подробную афишу фестиваля составили корреспонденты "РГ".

Масленица - это театр

Все городские фестивали в этом году посвящены театральной тематике, и "Московская Масленица" не стала исключением. Горожане увидят представления самых разных театров, в том числе семи национальных драматических коллективов из Якутии, Чувашии и Марий Эл.

Самой большой открытой сценой Москвы на 10 фестивальных дней, с 9 по 18 февраля, станет Манежная площадь. Причем любой зритель здесь сможет моментально превратиться в актера - такую возможность даст иммерсивный спектакль "Царская Масленица", где публику постоянно будут вовлекать в само действо. Поставил его режиссер Виталий Боровик: в представлении он объединил народные танцы и сцены из фольклора с юмором и музыкой. Начало спектаклей - ежедневно в 15.00 и 18.00.

Здесь же, на площади, все желающие смогут поучаствовать в традиционных народных играх и масленичных хороводах. А после можно будет зайти на выставку "12 Маслениц" - размещенные внутри стеклянных витрин-сот экспонаты расскажут об истории национального костюма, традициях и быте народов России.

Для смены обстановки достаточно будет пройти на Тверскую площадь - тут все посвящено масленичным традициям Москвы и округи. В теплом павильоне-гостиной детей и взрослых научат золотому шитью, хохломской росписи деревянной посуды и многим другим старинным технологиям. А в местном "Хлебном доме" покажут, как молоть муку с помощью жернова и печь хлеб и блины.

Не менее насыщена программа и за пределами центра города. В парке "Коломенское", например, пройдет настоящее боевое столкновение - его разыграют стрелецкий гарнизон деревянного форта и ряженые окрутники (духи зимы) из близлежащего шутейного посада. Специально для этого построят "Царев городок" в натуральную величину высотой 10 метров и пошьют костюмы под старину. За достоверность и исторический реализм отвечает известное агентство исторических проектов "Ратоборцы".

Развлечения тоже устроят в старинном стиле - будут деревенская карусель-кружало, бои мешками, тир, а еще катание на санях.

Что-то подобное, но со своим колоритом, в праздничные дни развернется во всех округах столицы. На улицах Хачатуряна, Ярцевской и Новопесчаной, на Строгинском бульваре и других каждый день будут печь блины, выступать артисты, проводить игры и мастер-классы. "А на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке откроются настоящие блинные мастерские, - рассказали "РГ" в оргкомитете фестиваля. - Здесь посетителей научат готовить не только самые разные блины - гречишные, свекольные, кружевные, с припеком, на воде, молоке и закваске, - но и многочисленные блюда на основе блинов: пироги, запеканки, торты и даже салаты".

Попробовать оригинальные блины с классическими и экзотическими начинками можно будет на каждой площадке

Попробовать оригинальные блины с классическими и экзотическими начинками можно будет на каждой площадке - повара обещают эксперименты как с формой и цветом самих блинов, так и с их наполнением. Всего одних только блинов будет более 170 видов: с тыквой, гречкой, рыбой, творогом и яблоком, а еще вологодские блинчики, старорусские оладушки, рязанский блинный пирог с мясом и многое другое.

На площади Революции кафе "Печка" предложит гостям голландские блинчики с необычным названием - паннекокены. Их по традиции готовят на гречневой муке с добавлением арахисового масла, а подают с разными начинками: сыром с яйцом, мясом или овощами гриль.

Масленичный разгуляй

Отдельной программой масленичного фестиваля в столице станут бесплатные экскурсии - их проведут 40. Прогулки посвятят не только самой Масленице, но и городской архитектуре, известным москвичам разных эпох и театру. Каждый такой "выход в город" будет длиться 1,5-2 часа, руководить процессом возьмутся известные экскурсоводы и москвоведы.

Например, 9 февраля в 16.00 и 13 февраля в полдень от памятника Пушкину начнутся тематические прогулки "Традиции веселья. От Золотого до Серебряного века", посвященные московским масленичным гуляньям. А 10 февраля горожан и туристов зовут побродить по арбатским дворикам и переулкам. Всем желающим расскажут, где в прошлом веке жили потомки Пушкина и Толстого, покажут всемирно известный дом Константина Мельникова. Посмотреть полное расписание экскурсий и зарегистрироваться на них можно на сайте moscowwalking.ru.

Кроме того, на Масленицу обязательно нужно прогуляться в ближайший парк. 22 городских парка готовят отдельную праздничную программу - правда, там отмечать будут не 10 дней, а в основном 17 и 18 февраля.

В Парке Горького в эти дни устроят "Солнцепек" - именно так здесь назвали праздник. На большой ярмарке развернут торговлю украшениями, сувенирами и фермерскими продуктами, а еще испекут блины. Центром гуляний станет Пушкинская набережная: тут поставят сцену, с которой выступят музыканты, а ведущие праздника заберутся на специальную вышку, чтобы оттуда руководить процессом. В завершение действа будет сожжено чучело Масленицы.

Много интересного будет и в небольших парках. В "Красной Пресне" - фестиваль разноцветных блинов - можно не только попробовать тесто всех цветов радуги, но и узнать секреты его приготовления. Необычными рецептами повара будут делиться и в Гончаровском парке - там научат не только печь блины, но и выпекать и разрисовывать пряники.

Инфографика РГ / Александр Смирнов / Александр Мелешенко / Антон Переплетчиков

Фестиваль с доставкой

Специальное масленичное меню к фестивалю специально приготовили 66 столичных ресторанов. Причем помимо блинов, приготовленных по старинным и авторским рецептам, гостей угостят и другими блюдами: супами, лапшой на воке, кутабами и пельменями - например, с начинкой из кролика. Напитки будут преимущественно согревающими, но безалкогольными - от чая с травами или облепихой до свежего компота с алоэ и ананасом.

Впервые на фестивале будет работать служба доставки Delivery Club, благодаря чему попробовать праздничные угощения смогут даже те, кто не выберется на площадки самостоятельно.

Кстати

Следить за ходом фестиваля удобнее всего на сайте mos.ru/maslenitsa/. Там доступна не только подробная интерактивная карта площадок, но и расписание уличных спектаклей, мастер-классов и других активностей.