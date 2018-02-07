Оглашение приговора Хорошавину продолжится в четверг

Чтение судебного вердикта по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина продолжится в четверг.

- Оглашение приговора продолжится в 10:00 8 февраля, - цитирует РИА Новости Поликину.

Зачитывать приговор судья начала во вторник. Длительность его оглашения связана с большим объемом уголовного дела - следствие подготовило 160 томов.

Напомним, Хорошавина, двух его бывших замов - Андрея Икрамова и Сергея Карепкина, а также экс-министра областного минсельхоза Николая Борисова обвиняют в получении взяток на сумму более 522 миллионов рублей.

Гособвинение просит для бывшего главы островного региона 13 лет колонии строгого режима и 500 миллионов рублей штрафа.