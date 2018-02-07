В Магадане снегоуборщик задавил мужчину

В Магадане полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины под колесами снегоуборочной машины.

Несчастный случай произошел возле одного из домов на улице Набережная реки Магаданки. По данным регионального УМВД, 41-летний машинист, управляя фронтальным погрузчиком, не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом и совершил наезд на проходившего мимо 44-летнего мужчину. От полученных травм тот скончался на месте.

Удостоверения машиниста-тракториста и документов на транспортное средство водитель не имел. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.