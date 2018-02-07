В Кировской области в ДТП с автобусом пострадали пять пассажиров

В Кировской области при столкновении рейсового автобуса с грузовиком пострадали пять человек, сообщили "РГ" в среду в УГИБДД по региону.

Авария произошла в 9 часов 30 минут в Орловском районе на 384-м километре федеральной трассы "Вятка". По предварительным данным, 33-летний водитель грузового автомобиля Scania неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным автобусом ПАЗ, выполнявшим рейс Орлов - Киров.

В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили травмы. По предварительным данным, госпитализация им не понадобилась.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии.