В Татарстане перенесли рассмотрение дела о банкротстве "ВИМ-Авиа"

Арбитражный суд Татарстана перенес рассмотрение иска о признании компании "ВИМ-Авиа" несостоятельной, поданного АО "Спектр-Авиа" из Ульяновска.

Решение было принято, так как представитель авиаперевозчика заявил о готовности выплатить 3,7 миллиона рублей, которые требует истец.

- Есть гарантийное письмо генерального директора "ВИМ-Авиа", где дано обещание погасить задолженность в ближайшее время. Кроме того, представлены документы о том, что у компании есть имущество на один миллиард рублей, - заявил юрист, попросив истца предоставить реквизиты банковского счета и дать время на перевод средств.

В результате судебное разбирательство по делу о банкротстве авиакомпании отложено до 13 февраля.

Иск о финансовой несостоятельности "ВИМ-Авиа" был подан компанией "Спектр-Авиа" в ноябре прошлого года. Одновременно свои требования о банкротстве лишившегося сертификата эксплуатанта перевозчика подал банк "Российский кредит". Эта организация также является банкротом, ее интересы в суде представляет Агентство по страхованию вкладов.