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07.02.2018 12:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Чебоксар через суд вернут коммунальные сети городу

Текст: Сергей Кирсанов
Администрация столицы Чувашии подала в суд иск о расторжении договора с компанией "Коммунальные технологии" и возвращении переданных ей в 2007 году в аренду инженерных коммуникаций в ведение города.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Причиной такого решения является то, что в течение нескольких последних лет ресурсоснабжающая организация не полностью выполняет обязательства по инвестиционной программе и ремонту тепловых и энергетических сетей. Хотя суммы на это заложены в тарифах на услуги, которые оплачивают жители Чебоксар.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Озвученные заместителем главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимиром Филипповым цифры стали очередным подтверждением - ожидаемое исполнение плана "Коммунальными технологиями" составляет 45 процентов.

Вдобавок компания перестала вносить в городской бюджет арендную плату, у нее увеличиваются долги за газ.

- Примите решение о передаче сетей в город, их надо своевременно ремонтировать, восстанавливать и эффективно использовать. Мы обратились в судебные органы. Договор с вами будет расторгнут. Горожане не должны страдать от вашей безответственности, - заявил на совещании в мэрии глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, обращаясь к директору "Коммунальных технологий" Дмитрию Крюкову.

Последний посетовал на экономически необоснованные тарифы, установленные Госслужбой Чувашии, и заявил, что сейчас по этому вопросу идут судебные процессы.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Кроме того, в ходе проверок сотрудники Центра ценообразования при республиканском минстрое нашли подтверждение лишь половине стоимости работ по ремонту теплосетей, перечень которых был указан в предоставленных компанией документах.

- Здесь может быть и коррупционная составляющая вплоть до возбуждения уголовных дел, - заявил сити-менеджер, поручивший Филиппову внимательнее изучить ситуацию.

В дальнейшем, как заявил Ладыков, стоимость планируемых и выполненных ресурсоснабжающими организациями работ должна быть согласована с Центром ценообразования.

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