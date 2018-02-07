Спасательная операция на шахте в Кузбассе завершена, погиб один человек

Спасательная операция на месте обрушения породы на шахте "Осинниковская" в Кемеровской области завершена. ЧП не обошлось без жертв: один горняк погиб. Еще один пострадал.

Всего в забое в момент обрушения находилось 125 человек, непосредственно на аварийном участке - восемь горняков, семерых успешно эвакуировали, передает "Интерфакс" со ссылкой на местное управление МЧС.

"На месте работали два отделения горноспасателей. Шахта работает в штатном режиме", - подвел итог завершившейся спасательной операции источник.

Следственные органы начали проверку обстоятельств случившегося.