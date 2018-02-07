В Бурятии ученика наградили за спасение детей при нападении на школу

Руководство Росгвардии по Бурятии наградило старшеклассника, защищавшего учеников от подростка, устроившего кровавую расправу над учителем и детьми в школе Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП в котором пострадали семь человек произошло в средней школе поселка Сосновый Бор в столице республики 19 января. Ученик девятого класса сначала бросил в кабинет русского языка литературы бутылку с зажигательной смесью. Затем вооруженный топором он ворвался в класс и стал наносить ранения окружающим.

В Росгвардии уверены, что пострадавших могло быть гораздо больше, если бы не пришла помощь. В ведомстве рассказали, что школьник встал на пути нападавшего не подпуская его к другим ученикам. До этого он вынес из класса раненную девочку, чтобы ей оказали медицинскую помощь. Потом активно помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.

На торжественной линейке заместитель начальника управления Росгавардии полковник полиции Иван Ванчугов вручил ему благодарность за проявленную отвагу, мужество и смелость при спасении людей во время чрезвычайного происшествия в школе.

- Многие помогали мне вытаскивать людей, оказывать первую медицинскую помощь - друзья, учителя, персонал школы, мы все спасали людей, - скромно пояснил подросток, в ответ на похвалу со стороны правоохранителей.

По данным минздрава РБ, в больнице до сих пор остаются две пострадавших школьницы. Их жизни ничто не угрожает. У одной была открытая черепно-мозговая травма. Она только недавно пришла в сознание. Второй пришлось делать операцию по восстановлению пальцев, сейчас девочка проходит реабилитацию.