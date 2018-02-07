Жительницу Красноярска оштрафовали на полмиллиона за распитие алкоголя

Гигантский штраф предстоит выплатить жительнице Красноярска за распитие алкоголя в общественных местах. В качестве наказания за многократное нарушения закона ей предписано уплатить в казну более полумиллиона рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов по региону.

Работающая кондуктором городского автобуса женщина семь раз была оштрафована сотрудниками полиции за распитие спиртных напитков в общественном месте.

- За каждый эпизод суд обязал ее к уплате административного штрафа в размере 500 рублей, однако платить их нарушительница не стала. В итоге за уклонение от исполнения наказания, суд назначил ей 210 часов обязательных общественных работ. Однако их дама тоже проигнорировала. В итоге приставы обратились в суд", - рассказал представитель ведомства.

Суд назначил женщине наказание за уклонение от отбывания обязательных работ денежный штраф. По сравнению с первоначальными требованиями, сумма материальных претензий возросла в 150 раз и теперь составляет 525 тысяч рублей.