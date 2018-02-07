Серьезные сроки получили девять жителей Ингушетии, которые структурно состояли в ИГИЛ ("Исламское государство" - международная террористическая организация, запрещенная в России). Они готовили серию терактов в республике.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Ингушетии, в ходе следствия у бандитов был обнаружен список, содержащий годовой план проведения терактов, а также список сотрудников ингушского главка МВД, которых боевики планировали убить.

"Участники незаконного вооруженного формирования были причастны к серии преступлений террористической направленности, в том числе к организации обстрела колонны военнослужащих в районе населенного пункта Даттых в сентябре 2012 года, организации самоподрыва террористки-смертницы в Серноводске в сентябре 2013 года, а также к посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов, обстрелам и подрывам самодельных взрывных устройств", - рассказали в пресс-службе УФСБ по Республике Ингушетия.

На вооружении банды, уточнили в управлении ФСБ, находилось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Весь арсенал был изъят из специально оборудованных схронов, также оружие боевики хранили в местах своего проживания.

В спецслужбе уточнили, что боевики позиционировали себя структурной частью ИГИЛ, входя в группировку "Вилаят Галгайче".

Перед судом предстали девять членов бандгруппы. Лечи Гадамаури осуществлял непосредственное руководство бандой, действовавшей в основном на территории Сунженского района Ингушетии. Багаудин Опиев добровольно оказывал главарю содействие в качестве пособника, а также осуществлял финансирование группировки. Зелимхан Амриев, Акроман Бузуртанов, Асхаб Албаков, Илез Торчхоев, Тимур Матиев, а также Джохар и Илез Цечоевы выполняли функции рядовых участников.

Гадамаури распределил между ними роли, ставил задачи, такие как обеспечение безопасности боевиков, приобретение и хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. Они также занимались оборудованием тайников для хранения оружия и боеприпасов, тайно перевозили по республике участников и руководителей бандформирования.

Еще один предполагаемый участник бандгруппы по фамилии Хациев скрылся от следствия и находится в настоящее время в федеральном розыске.

Решением Северо-Кавказского окружного военного суда главарь банды Лечи Гадамаури был накануне приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Остальные члены банды получили различные сроки в "вилке" от 5 до 14 лет. Но им предстоит отбывать наказание в колониях общего режима.