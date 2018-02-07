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07.02.2018 10:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найден мертвым полпред главы Ставрополья Александр Коробейников

Текст: Михаил Сухарев (Ставропльский край)

Утром 7 февраля в столице региона найден мертвым полномочный представитель губернатора Ставропольского края по Минераловодскому округу, городам Лермонтов и Пятигорск Александр Коробейников. Ему было 64 года.

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- Коробейников обнаружен с огнестрельным ранением, - сообщил корреспонденту "РГ" источник в силовых структурах края.

По информации правоохранителей, тело Коробейникова в его собственном домовладении обнаружил личный водитель. На месте работает оперативная группа ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Причина гибели полпреда устанавливается.

Александр Владимирович Коробейников родился 2 апреля 1953 года в селе Курсавка Андроповского района Ставропольского края. С 1994 года - заместитель губернатора - председатель Совета безопасности Ставропольского края.

С 1996 года - заместитель председателя правительства Ставропольского края. С апреля 1999 года - полномочный представитель президента РФ в Ставропольском крае. А в 2000-м назначен первым заместителем полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО). Курировал вопросы, связанные с Северным Кавказом.

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В январе 2008 года был назначен главным федеральным инспектором по Карачаево-Черкесской Республике. С сентября 2012 года - главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю.

Через год он занял пост министра Ставрополья по восточным районам. В октябре 2015 года Александр Коробейников стал официальным представителем губернатора края. Курировал Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск.

Участвовал в операциях по освобождению заложников на Северном Кавказе, награжден орденом "За личное мужество".

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