Племянник главы Ингушетии погиб из-за случайного выстрела

Племянник главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова получил смертельное ранение в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственника погибшего.

Несчастный случай произошел вечером 6 февраля. Хасан Евкуров чистил охотничье ружье у себя дома. По предварительным данным, оно случайно выстрелило. Пуля попала в голову. Молодой человек скончался на месте.

Тем временем в пресс-службе главы республики отказались прокомментировать эту информацию, сославшись на отсутствие на месте Юнус-Бека Евкурова, который находится с официальным визитом в Катаре.

В дежурной части регионального МВД заявили, что в полицию пока не поступали сведения о произошедшем несчастном случае.