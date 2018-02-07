СК начал проверку по факту гибели полпреда главы Ставрополья

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю начал доследственную проверку по факту гибели полномочного представителя губернатора региона Александра Коробейникова.

Как уже сообщалось, 64-летний чиновник с огнестрельным ранением был обнаружен утром 7 февраля в собственном доме в Ставрополе.

- Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователями отдела осуществляется осмотр места происшествия, выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СУ СК России по краю. - В том числе опрашиваются соседи, родственники и лица из круга общения погибшего.

Александр Коробейников занимал пост официального представителя губернатора края с октября 2015 года. Курировал Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск.