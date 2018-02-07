Спецназ ЮВО сбил беспилотники "противника" комплексом "Арбалет-ДМ"

В Ставропольском крае подразделения специального назначения Южного военного округа обнаружили и уничтожили беспилотники потенциального противника. Учения проходили с использованием дистанционно управляемого автономного модуля "Арбалет-ДМ", сообщили в среду в ЮВО.

- Группы спецназа отработали нормативы по обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тысячи метров со сменой огневой позиции, а также совершению марша на штатной военной технике в район выполнения учебно-боевой задачи, - уточнил начальник пресс-службы военного ведомства полковник Вадим Астафьев.

Комплекс установлен на базе бронеавтомобиля "Тигр" и весит не более 250 килограммов. Тем не менее это грозное оружие в борьбе с БЛА. Он может распознавать цель при узком поле зрения на дальности больше 2,5 километра. В арсенале есть прицельная телевизионная камера, радиус действия которой не меньше полутора километров. Также "Арбалет-ДМ" оснащен 12,7-ммиллиметровым пулеметом "Корд" с боекомплектом до 450 выстрелов.