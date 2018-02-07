В МВД опровергли информацию о замене автоинспекторов в Дагестане приезжими

В министерстве внутренних дел опровергли информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что сотрудники дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД по Республике Дагестан сняты со службы на стационарных постах. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, эти данные не соответствуют действительности.

Она пояснила, с 2012 года в Дагестане практикуется привлечение к обеспечению безопасности дорожного движения прикомандированных из других регионов полицейских.

Но такие командировки - явление временное, после их окончания сотрудники возвращаются к месту постоянной службы.

К слову, и в других управлениях и департаментах МВД используется подобная практика. По данным "Российской газеты", активно задействует в своей работе прикомандированных из регионов сотрудников, к примеру, следственный департамент МВД.

Что же касается автоинспекторов в Дагестане, то, по словам Ирины Волк, в 2012 году в республике были организованы оперативные группировки. И именно они до настоящего времени несут службу там, в том числе на контрольных постах полиции.

Местные же сотрудники ДПС, уточнили в МВД, в результате перераспределения сил и средств были передислоцированы в места с наиболее сложной дорожно-транспортной обстановкой, где и работают. Такие точки определены, как в населенных пунктах, так и на загородных дорогах.

В целом же МВД по Республике Дагестан работает в штатном режиме, заверила представитель МВД России.

Напомним, в Дагестане в настоящее время работает московский "десант" из правоохранительных и надзорных ведомств. Его возглавляет замгенпрокурора России. Против мэра Махачкалы, главного архитектора Дагестана, врио премьер-министра и двух его заместителей, а также в отношении бывшего министра образования уже возбуждены и расследуются уголовные дела.

В основном они связаны с хищениями бюджетных средств.