Соответствующее решение вынес Санкт-Петербургский городской суд. Марат Оганесян, которого обвиняют по части 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пробудет под стражей до 16 мая.

- Обвиняемый и его адвокат просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, однако меру оставили без изменения, - официально сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.

После задержания в Москве Оганесяна перевели в Северную столицу, где он почти год провел в СИЗО. После столь долгого срока ожидания бывший чиновник признал свою вину и заключил сделку со следствием. В конце прошлого года дело передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ - возможно, потому, что давно задержанному подозреваемому до сих пор не предъявили обвинение по одному из эпизодов и работу местных следователей сочли медленной.

По версии следствия, Оганесян незаконно привлек одну из строительных компаний к выполнению стратегического строительного проекта. При заключении договора на поставку видеотабло для спортивного объекта он, предположительно, перевел на счет предпринимателей аванс в 50,5 миллиона рублей, которые те потратили нецелевым образом. Именно по этой части обвинения Марат Оганесян признал вину, помогал следствию и нанесенный ущерб погасил.

Но уже будучи в следственном изоляторе он стал фигурантом второго дела - о взятке в размере 20 миллионов рублей. По версии следователей, эту сумму он получил от коммерческой фирмы за обеспечение победы в тендере на художественное освещение на том же спортивном объекте.

По этой части обвинение так пока и не предъявлено. В целом дело Марата Оганесяна составляет 30 томов, и подсудимый продолжает их читать - возможно, отсрочка связана и с этим.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, отвечающий за скандальную стройку в настоящее время, сообщал недавно в своем микроблоге, что суммарный ущерб от всех финансовых махинаций на этом объекте может достигать 700 миллионов рублей.

Во время заседания в суде сообщили, что сейчас задержанный находится в больнице имени Федора Гааза. Тем не менее врачи разрешили ему посетить судебное заседание. Подробности о состоянии бывшего вице-губернатора не сообщаются, сам же Оганесян на суде заявил, что ему предстоит операция и что его самочувствие "оставляет желать лучшего".

Дело Оганесяна составляет 30 томов, и подсудимый продолжает их читать

В больницу Оганесяна перевели еще в декабре из СИЗО "Кресты", хотя, как тогда сообщала пресс-служба судов, экстренных показаний для этого не было. Учитывая, что "Кресты" сейчас переживают реорганизацию и только что переехали из исторического здания на Арсенальной набережной в новый комплекс в Колпино, после выздоровления бывший чиновник будет заключен уже в новое место.

Напомним, что Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора по строительству Северной столицы в период с 2013 по 2015 год. На момент задержания в Смольном он уже не работал, а возглавлял крупный банк.