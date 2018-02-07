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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Авось пронесет

Вопросы безопасности больше волнуют горожан, чем чиновников
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Санкт-Петербург №7489 (26)
В сквере Блокадников, на пересечении проспекта Мориса Тореза и Политехнической улицы, 26 января открыли монумент "Мужеству ленинградцев". Он появился благодаря усилиям местных жителей, но просто памятником его назвать нельзя - это первый шаг в борьбе горожан за присвоение всей площади Мужества охранного статуса. Никак иначе, убеждены они, свою безопасность не отстоять: стройки в этой части города стартуют одна за другой. "Но ведь здесь грунты как сметана", - возмущаются петербуржцы. Эксперты с этим не спорят.
Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
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Перегон между станциями метрополитена "Площадь Мужества" и "Лесная" печально "прогремел" дважды. Первая авария случилась в 1974 году, вторая - в 1995-м. Причина одна и та же: тоннель затапливало подземными водами, да так, что здания на поверхности частично обваливались, проваливались дороги. После второго размыва все строительные работы, проводившиеся тогда, окончательно решено было прекратить. Любые стройки были запрещены. В планах остались подземные переходы, 16-этажные дома. Сам тоннель в итоге решено было затопить, а в 2004 году проложили новый.

В течение нескольких лет после произошедшего территорию исследовали специалисты. Геологи из ВСЕГЕИ имени Карпинского заявили, что на участке, где произошло ЧП, имеет сложное строение, поэтому при возведении домов необходимы специальные инженерно-геологические изыскания. А их коллеги из Института геологии и геохронологии докембрия РАН подтвердили: зона представляет собой область повышенного геологического риска.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Строить в этих местах с тех пор решались не часто. А даже если и брались, после одной-двух "улетевших" в никуда свай, как правило, пугались и планы сворачивали. Однако в последнее время все изменилось. Сейчас горожане борются сразу с несколькими высотными проектами. Причем, строят их не где-то, а в непосредственной близости от зоны происшествия.

- Случись что, здания повалятся в радиусе почти километра. Ведь на глубине до 80 метров под землей - ничего, кроме мокрого песка, который выделяет воду, - говорит сопредседатель общественного объединения "Площадь Мужества" Александр Алаханов.

Прямо по соседству с его домом, на месте снесенного центрального кинотеатра "Выборгский", построили уже 12 этажей будущего апарт-отеля с подземной парковкой. Предполагаемая высота здания - почти 62 метра. В суд жители восьми ближайших домов подали сразу, как только узнали, что учреждение культуры вовсе не собираются переоборудовать под торговый центр, как изначально заявляли. Основных претензий две: от комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) требуют обозначить границы зоны, где дважды происходили аварии природного и техногенного характера, в генплане города, как это предписывает градостроительный кодекс РФ, а от Госстройнадзора - ограничить стройку по высотно-сти. В КГА, правда, говорят, что никакой зоны ЧС они не знают, на слушаниях по внесению изменений в генплан начальник отдела генплана Александр Мюльберг ответил то же самое.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Тем не менее, суд разрешение Госстройнадзора на проведение работ отменил. Выяснилось, что при подсчетах допустимой в районе высотности слишком многое не сходится. В КГА утверждают, что максимальная высота застройки может составлять 39 метров, в Госстройнадзоре, ссылаясь на информацию застройщика, называют цифры, максимально приближенные к планируемым 62 метрам. В результате суд произвел свои подсчеты и выяснил, что допустимый максимум в районе площади Мужества вообще 34 метра, а застройщик намеренно фальсифицировал данные. Конечно, странно, что ни комитет, ни надзорная служба завышения показателей почти в два раза не заметили, притом что методика четко прописана в правилах землепользования и застройки: "максимальная высота зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенных территориях, допускается не более чем на 30 процентов выше средней высоты существующих зданий в квартале".

Однако радоваться петербуржцам пришлось недолго.

- Определение суда было выдано 6 декабря прошлого года, а позже в полиции нам выдали другое - от 25 декабря. Оно разрешает стройку до 40 метров, в то время как предыдущее уже вступило в силу и никем не было отменено! Дело рассмотрели без вызова сторон, только в присутствии застройщика, - возмущается Алаханов.

P. S.

Повлиять на ситуацию горожане пытались с помощью заключений метрополитена и МЧС, но первые ссылаются на то, что указанная территория к "подземке" не относится, а спасатели подчеркивают: "зон в районе площади Мужества, подверженных риску возникновения ЧС, в генплане не выделено", а значит, и говорить не о чем. КГА же на уговоры петербуржцев провести экспертизу и эту зону все-таки обозначить, не поддается. Пока активисты бьются с одним проектом, рядом вырастают другие: 25-этажка рядом с Серебряным прудом, еще один отель на Новороссийской улице, прямо над размывом метро... А гарантийный срок действующих конструкций нового тоннеля тем временем близится к завершению...

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