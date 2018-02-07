Морская авиация ВМФ России получит 50 модернизированных Ка-27М

Морская авиация ВМФ России значительно расширит возможности за счет получения 50 модернизированных корабельных противолодочных вертолетов Ка-27.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, на сегодняшний день в состав морской авиации уже вошли 20 модернизированных вертолетов Ка-27М. Планируется, что к 2020 году будет принято еще коло 30 единиц этих машин.

Работы по их модернизации ведутся в ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие" (КумАПП, входит в состав холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "РОСТЕХ").

Как уже сообщала "РГ", первую партию Ка-27М ВМФ России получил в начале января. Она была направлена на Балтийский флот. Следующие партии новых машин получили Северный и Тихоокеанский флота.

Ка-27 являются основными противолодочными вертолетами ВМФ России. Их модернизация затронула, прежде всего, бортовое радиоэлектронное оборудование.

На Ка-27М теперь стоит новейшая радиолокационная командно-тактическая система. В ее основе - бортовая радиолокационная станция "Копье-А" с активной фазированной антенной решеткой.

Станция работает в Х-диапазоне с постоянной перестройкой несущей частоты, радиус ее обзора до 250 километров, а разрешение - до 10 метров. "Копье-А" может сопровождать сразу до десятка целей.