В Петербурге болезненно восприняли идею перехода на прямые платежи с ресурсоснабжающими организациями. Главный платежный агент, ГУП "ВЦКП", через счета которого свыше 70 процентов горожан перечисляют деньги за коммунальные услуги, явно не готов сдавать свои позиции. ГУП обнародовал релиз, из которого следует, что деньги ресурсоснабжающим компаниям и так перечисляются минуя лишние звенья. Сами ресурсники эту информацию не опровергают, но в то же время пытаются выставлять свои квитанции.

Сейчас такая система тоже действует. Разница в том, что при прямом договоре владелец квартиры непосредственно заключает контракт с поставщиком услуг, а при прямых платежах такое соглашение подписывает УК.

Но для большинства петербуржцев это все умозрительные детали, ведь они оплачивают коммунальные услуги по так называемым "розовым" квитанциям, такие платежки рассылает городской Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства (ГУП "ВЦКП"). Это предприятие выставляет счета, печатает квитанции, получает деньги с жильцов и пересылает их поставщикам ресурсов.

Проблема в том, что до ресурсных компаний деньги доходят не в полном объеме, при нынешней системе, помимо агента в лице ГУП "ВЦКП", к платежам жильцов имеют отношение и управляющие компании.

Яркий пример - ситуация в Красносельском районе с домами, которые обслуживает ООО "ЖКХСервис". ГУП "ТЭК СПб" собирается заключить с жильцами четырех домов прямые договоры на отопление и горячее водоснабжение. Причина - хронические неплатежи.

- Расторжение договоров теплоснабжения и переход на прямые расчеты - эта вынужденная мера вызвана тем, что управляющая компания ООО "ЖКСервис" имеет задолженность, - сообщила "РГ" Софья Андреева, руководитель пресс-службы компании.

В ГУП "ТЭК СПб" не исключают, что если управляющая компания и дальше не будет перечислять деньги на счета ресурсников, на прямые договоры могут перевести и другие дома.

Как сообщил "РГ" Вадим Тихонов, главный эксперт по внешним коммуникациям пресс-службы ПАО "ТГК-1", после перехода на прямые взаимоотношения собираемость платежей в домах значительно увеличилась.Ресурсоснабжающие организации не скрывают, что заинтересованы в прямых договорах.

Получается, что при расширении этой практики в Петербурге ВЦКП как структура может стать не особо нужной. Между тем финансируется агент из тех самых "розовых" платежек. Согласно договору на сайте компании, ВЦКП применяет два вида тарифов: комплексный, когда деньги с каждой квитанции распределяются по ресурсникам и отправляются к ним на счета, и классический.

В этом случае после обработки средства возвращаются на счета управляющей компании. По комплексному тарифу ВЦКП получает 0,5 процента от суммы, которую оплатили жильцы дома, при классической модели - 4 процента. Соответственно, если дом отказывается от услуг ВЦКП, агент теряет деньги.

Именно тот факт, что ВЦКП получает деньги от оплаченных петербуржцами коммунальных услуг, вызывает регулярную критику. На ВЦКП поступали жалобы в контрольно-счетную палату, к губернатору, в жилищный комитет. Сам центр обычно опровергает все претензии, подчеркивая, что является не посредником, а агентом. Правда, на запрос "РГ" о своем статусе в ГУПе так не ответили.

Тем временем

Очевидно, что ВЦКП заинтересован в сохранении абонентской базы. Точно так же и ресурсоснабжающие организации хотят взять под контроль платежи за свои услуги. Остается открытым вопрос, что дешевле для абонента. Пока объемы прямых платежей в Петербурге незначительны, и ресурсоснабжающие компании говорят о том, что на суммах в квитанции средства за выставление "жировок" не отразятся. Но если такая практика распространится на весь город, то каждому ресурснику придется задействовать серьезные средства, чтобы обеспечить платежками всех абонентов. Не приведет ли это к появлению клонов ВЦКП в ресурсных компаниях - вопрос.